Brann på asylmottak i Rjukan

– Det er et ganske kraftig gnistregn og sterk vind, så vi har begynt å evakuere fire nabohus, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Bygget står på UNESCOs liste over verneverdige bygninger og er i ferd med å brenne opp,

Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er full fyr i asylmottaket Mannheimen. Ifølge politiet er beboerne i mottaket, samt beboere i fire nabohus evakuert. Det skal være full fyr i fjerde etasje, og et voldsomt gnistregn truer nabohusene, skriver VG.

Vidar Aaltvedt i Telemark politidistrikt opplyser til VG at han tror politet har oversikt over beboerne på stedet. Han forteller at det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

Søker gjennom bygningen etter mennesker

– Vi har kontroll på brannen, men vi søker gjennom bygningen etter mennesker. Det er rundt 50-60 mennesker som bor på mottaket, sa Jansen etter at meldingen om brannen kom.

23.11 sier operasjonsleden at de har kontroll på beboerne og at ingen er kommet til skade. Det er fortsatt usikkert om beboerne kan sove på mottaket i natt.

– Det er uklart. Det er ikke noe særlig brannskade så langt. Og det finnes flere overnattingsmuligheter der ute, sier Jansen.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.

