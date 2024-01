Brann i russisk gassterminal ved Finskebukta

Ifølge guvernør Alexander Drozdenko skal ingen være skadet etter brannen. De ansatte ved terminalen ble evakuert, ifølge Drozdenko.

Gassterminalen Novatek ligger i Ust-Luga ved kysten av Finskebukta i Østersjøen. Terminalen ligger 35 kilometer fra grensen til Estland.

Skal ha sett droner på himmelen før brannen

Årsaken til brannen er ikke kjent. Men tidligere i uken ble droner skutt ned over regionen, ifølge Russland. Også i natt ble det sett droner, ifølge flere russiske medier.

SLUKKER: Guvernør Alexander Drozdenk har publisert dette bildet på Telegram. Foto: HANDOUT / AFP

Mediene skriver at det ble observert droner i luften i tiden før det brøt ut brann brann på gassterminalen.

Russiske medier sier innbyggere i byen skal ha hørt en drone og flere eksplosjoner. Andre øyenvitner skal ha sett droner i luften på vei mot St. Petersburg før det ble meldt om brann på anlegget.

Mener det var to eksplosjoner

Det russiske nyhetsbyrået RIA skriver at brannen ble utløst av to eksplosjoner.

Terminalen tilhører det russiske oljeselskapet Novatek, som er et av Russlands største olje- og gasselskaper.

Torsdag hevdet en ukrainsk sikkerhetskilde at de sto bak et angrep mot et oljelager i regionen. Russland har ikke uttalt seg om dette, annet enn dronenedskytingene i regionen som de meldte om samme dag.