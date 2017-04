Flere hundre migranter og flyktninger har blitt kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen. Den skal ha startet etter uroligheter i leiren, hvor rundt 1500 personer bor i tettpakkede, enkle treskur.

Grande-Synthe ligger nær Dunkirque og ble åpnet av Leger uten Grenser for over ett år siden. I mars sa Frankrikes innenriksminister Bruno Le Roux at leiren skulle stenges så raskt som mulig, på grunn av flere voldelige sammenstøt.

Leiren har økt i omfang etter den omstridte stengningen av migrantleiren Jungelen i Calais. I over ti år har den franske nordkysten vært som en magnet på flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia.