Bilder fra stedet delt på sosiale medier viser tykk svart røyk fra katedralen.

Ordføreren i byen, Nicolas Mayer- Rossignol, skriver på X at de ikke vet hva som har forårsaket brannen. Alle ressurserer på stedet er mobilisert.

Det er i spiret brannen skal ha startet, skriver Rossignol. Spiret er under konstruksjon og er tildekt.

Prosjektet er komplisert på grunn av høyden og de høye stillasene, sa en av arkitektene da restaureringen ble satt i gang. Arbeidet skulle vare ut 2027.

Til Reuters sier lederen for brannvesenet, Stephane Gouezec, at konstruksjonsarbeidet er på 120 meters høyde, og at det var her brannen startet. Brannen skal være under kontroll.

Området er evakuert, og det er opprettet en sikkerhetssone rundt katedralen, sier lokale myndigheter på X.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det er ikke meldt om noen skadde personer.

Rouen ligger i Normandie, nordvest for Paris. Katedralen er en av de største i landet.

Katedralen ble bygd i to faser: Den romersk-inspirerte delen av bygget ble påbegynt i år 1030, og den gotiske i 1145.

Notre-Dame de Rouen er en av de største i Frankrike. Foto: AFP

Den sto ferdig i år 1506, men spiret har flere ganger måttet bli rekonstruert grunnet brann. Det nåværende spiret ble ferdigstilt i 1882.

Katedralen er blant annet kjent fra en rekke malerier av ClaudeMonet. Den har også et eget kapell til minne om Olav den Hellige – som ble døpt i Rouen i 1013.

I 2019 ble store deler av Notre-Dame-katedralen i Paris også ødelagt på grunn av brann. Gjenoppbyggingen av katedralen er ventet å være ferdig i løpet av 2024.