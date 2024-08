Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å stå bak brannen i atomkraftverket, skriver Reuters.

Zelenskyj hevder at russiske styrker satte fyr på området ved kjøletårnene til kraftverket, som ligger i et russiskokkupert område.

Brann i kjernekraftverket Zaporizjzja. Foto: HANDOUT / AFP

En lokal tjenestemann i den ukrainske byen Nikopol, med utsikt mot anlegget, sier at russiske styrker satte fyr på et av kjøletårnene. Han oppfordret innbyggerne til å beholde roen, skriver Reuters.

Ukrainske medier har antydet at brannen kan være en hevnaksjon etter at ukrainske styrker den siste uka har innledet en rekke angrep om lag 30 kilometer inne i Kursk-regionen i Russland.

Russisk UD: Ukraina vil spre «kjernefysisk terror»

Myndighetene i Moskva avviser anklagene, og hevder at det er Ukraina som står bak brannen.

Den russiskoppnevnte guvernøren Jevgenij Balitskij hevder at et ukrainsk angrep utløste brannen.

Talsperson i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova. Foto: AP

Det skal ha skjedd da ukrainske styrker skjøt mot byen Enerhodar like i nærheten, en by som er okkupert av russiske styrker. Det sier Balitskij til Reuters.

Talsperson for utenriksdepartementet i Russland, Maria Zakharova, går lengst i kritikken av Ukraina.

Hun anklager Kyiv for bevisst å forsøke å ødelegge atomkraftverket og at ukrainske myndigheter ønsker å skape «kjernefysisk terror».

IAEA antyder droneangrep

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA sier at det ikke er meldt om kjernefysisk lekkasje etter brannen.

– Vårt team ble fortalt av ansatte på atomkraftverket at det trolig var et angrep med en drone som uløste brannen. Et kjøletårn ble truffet, melder de ifølge Reuters.

Et av kjøletårnene ved det russiskokkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja er skadet.

Det melder både russiske og ukrainske myndigheter, ifølge Reuters.

President Zelenskyj sier han frykter framtidige kjernefysiske lekkasjer.

– Nå viser indikatorene for stråling at alt er normalt. Men så lenge russiske terrorister har kontroll over atomkraftverket, vil situasjonen ikke være normal, sier Zelenskyj.

Hovedbrannen slukket

Den største brannen i nærheten av kraftverket ble meldt slukket ved midnatt natt til mandag.

Opplysningen om at hovedbrannen er slukket kommer fra en russisk-innsatt tjenestemann natt til mandag.

Noen timer tidligere meldte også det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at hovedbrannen var slukket og viste til det statlige atomenergiselskapet Rosatom.

De seks reaktorene tett på frontlinjen, er ikke i drift. Men kjernekraftverket er avhengig av kontinuerlig strøm for å kjøle ned det kjernefysiske materialet og dermed forhindre en katastrofe.