Brann etter bussulykke sør i Tyskland: 17 ikke gjort rede for

Ifølge tyske medier ble mange skadd i den alvorlige ulykken, som fant sted på motorveien A9 i nærheten av Oberfranken i Bayern mandag morgen. Ifølge nyhetsbyrået AFP er 17 personer foreløpig ikke gjort rede for.

– Det er mulig at flere av personene ikke kom seg ut av bussen. Det er uklart hvor 17 av dem er, sier polititalskvinne Anne Höfer.

Den tyske avisa Bild melder at 31 personer har pådratt seg større eller mindre skader i kollisjonen og den påfølgende brannen, og baserer dette på vitneopplysninger.

Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung skal passasjerene stort sett ha vært pensjonister.

– Vi er realistiske og tror vi vil måtte konstatere at flere personer er døde, sier Jürgen Stadter, en annen talsmann for politiet, til avisa.

Stadter legger til at politiet også har et lite håp at noen av de savnede kan ha kommet seg ut av bussen, og deretter «rømte i sjokk».

Avisa skriver at bussen som tok fyr skal ha brent helt opp, og at «bare skjelettet gjenstår».

Politiet frykter at flere av de savnede kan ha omkommet, skriver nyhetsbyrået TT.

Ulykken fant sted mandag morgen. Flere ambulansehelikoptre er på stedet, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Politiet sier man er realistiske og frykter at flere personer er døde etter ulykken. Foto: STRINGER / Reuters

Oberfranken er et område sør i Tyskland.

