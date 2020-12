Mens Donald Trump sin første presidentperiode er i ferd med å gå mot slutten, så har administrasjonen hans godkjent fem nye henrettelser av dødsdømte. Det bryter med en 130 år lang tradisjon om at en utgående president ikke gjennomfører føderale dødsstraffer.

I natt ble 40 år gamle Brandon Bernard henrettet med giftsprøyte i et fengsel i Terre Haute i Indiana. Han ble dømt til døden som 18-åring for et dobbeltdrap i Texas i 1999. Han er en av de yngste som noen gang er henrettet, og den 9. etter at Trump ga ordren i juni.

Brandon Bernard sammen med sin søster og mor i fengselet før han i natt ble henrettet med giftsprøyte. Foto: B. Bernard Defense Team/ MEGA / NTB

13 på ett år

Hvis alle de fem føderale henrettelsene blir gjennomført, så vil Trump bli den første presidenten på over 100 år som gjennomfører 13 føderale henrettelser i løpet av et år.

Det skjer etter at myndighetene åpnet for dette igjen i juli i fjor etter en 17 år lang pause.

Da kan Trumps regjering ha henrettet en firedel av alle som sitter på dødscelle i føderale fengsler.

Det statlige fengselet i Terre Haute er åsted for minst én henrettelse denne uka. Foto: Michael Conroy / AP/NTB

Protester

Dette skjer til protester både fra hans eget parti, Demokratene og fra mange menneskerettighetsorganisasjoner.

– Dette bryter med alle normer. Og det på en ganske ekstrem måte, sier Ngozi Ndulue som leder det uavhengige Death Penalty Information Center til BBC.

Realitystjerna Kim Kardashian har appellert til president Trump og bønnfalt ham om å stanse henrettelsen av Bernard. Hun forteller på Twitter at hun snakket med Bernard på telefon like før han fikk giftsprøyta.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Justisminister William Barr forsvarer henrettelsen.

– Jeg mener at den eneste måten å stoppe dødsstraff, er å ikke dømme folk til døden. Har en jury dømt noen til døden, så skal det utføres, sier Barr til nyhetsbyrået AP.

Det startet denne uka

I juli ble tre menn henrettet og i august to. I september ble ytterligere to fanger henrettet med giftsprøyte i det samme fengselet. I november døde den åttende.

Allerede fredag er det planer for neste henrettelse.

56 år gamle Alfred Bourgeois skal etter planen bli henrettet i Terre Haute-fengselet fredag. Han er dømt for å ha torturert og drept sin to år gamle datter.

På delstatsnivå har 22 fanger blitt henrettet det siste året. Dette er færre en tidligere år.

Støtten til dødsstraff minker

De siste årene har stadig flere amerikanere sagt at de er motstandere av dødsstraff. De fleste delstater har fjernet dødsstraff, og har ikke gjennomført noen de siste ti årene.

Ifølge en undersøkelse Gallup gjennomførte i 2019 viste av 60 prosent ønsket livstid-straff istedenfor dødsstraff. Det var første gang på 30 år at det var et flertall for livstidsstraff.

– Aldri før har så få støttet dødsstraff, sier Ndulue.

Forrige gang så mange ble henrettet i føderale fengsler og i en overgangsperiode var Grover Cleveland president. I 1896 ble 14 fanger henrettet.

Biden ønsker å avskaffe dødsstraff

USAs påtroppende president, Joe Biden, har sagt at han er motstander av dødsstraff. Han har lovet å jobbe for å få straffemetoden avskaffet.

Men han har ikke sagt noe om hvorvidt han vil stanse fullbyrdelsen av eksisterende dommer når han tiltrer 20. januar.

Svarte dømmes oftere til dødsstraff

Svarte amerikanere er overrepresentert blant fanger som sitter på «dødsceller» og venter på å bli henrettet, i forhold til andel av befolkningen.

Ifølge en rapport fra Death Penalty Information Center var 42 prosent av dem svarte. De utgjør bare 12 prosent av befolkningen i USA.

Rapporten viser også at det er større sjanse for å bli dømt til døden hvis du har drept en hvit amerikaner enn hvis du har drept en svart. Statistikken omfatter perioden fra 1970 til nå.