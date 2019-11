Brakvalg for demokratiforkjempere i Hongkong

Demokratibevegelsen i Hongkong ser på valget som en viktig symbolsk seier.

Mandag morgen hadde kandidater som kjemper for demokratisk styre i Hongkong sikret seg kontroll over 390 av 452 seter i lokalvalget.

Demokratiforkjempere fikk nesten 90 prosent av stemmene, melder den lokale kringkasteren RTHK, ifølge Reuters.

«Tsunami av misnøye»

En tsunami av misnøye har oversvømmet byen, skriver South China Morning Post.

Avisen skriver at pro-Beijing leiren i Hongkong vakler etter det overveldende nederlaget.

To sentrale aktører fra pro-demokrati siden. Aktivist Joshua Wong (med briller) og kandidat i lokalvalget, Kelvin Lam. Foto: Vincent Yu / AP

Tsunami er også et uttrykk som demokratiforkjemperne tar i bruk dagen etter valget.

– Dette er demokratiets kraft. Dette er en demokratisk tsunami, sier Tommy Cheung.

Han er en tidligere studentleder som har hatt en aktiv rolle i protestbevegelsen. Nå har han vunnet et sete i lokalvalget, skriver Reuters.

Ifølge South China Morning Post viste en foreløpig opptelling at pro-demokrati leiren vant i 17 av 18 valgdistrikter. Tidligere har alle valgdistriktene vært under kontroll av Beijing-vennlig ledelse.

«Resultatet er et valgskred»

Resultatet er et valgskred etter at innbyggerne møtte opp i et rekordhøyt antall, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Totalt skulle det velges 452 representanter til de 18 ulike distriktsrådene i den spesielle administrative regionen i Kina søndag.

Mye tyder på at det endelige valgresultatet vil føre til at kandidater som kjemper for demokrati vil få kontrollen i alle de 18 distriktene.

Etter seks måneder med demokratiprotester var valgdeltakelsen i søndagens valg på rekordhøye 71,2 prosent.

Til sammenligning var valgdeltakelsen på bare 47 prosent ved forrige lokalvalg i 2015.

Viktig symbolsk seier

Det er sjelden stor interesse blant velgerne for lokalvalgene i Hongkong.

Lokale folkevalgte har liten politisk makt og håndterer hovedsakelig lokale spørsmål som bussruter og søppeltømming, men denne gangen har mer enn halvparten av byens innbyggere registrert seg for å stemme ifølge BBC.

Demokratibevegelsen i Hongkong ser på valget som en viktig symbolsk seier.

Valgresultatet i Hongkong er uten betydning, sier Kinas utenriksminister Wang Yi. Han understreker at Hongkong er en del av Kina. Foto: Kimimasa Mayama / AFP

Valgresultatet sender et tydelig signal til myndighetene om at demonstrantene som ønsker mer selvstyre og løsrivelse fra Kina har stor støtte i befolkningen.

Kina: Valgresultatet er ubetydelig

Kinas utenriksminister, Wang Yi, kommenterte valget etter et møte med Japans statsminister, Shinzo Abe, i Tokyo mandag morgen.

– Uansett hva som skjer vil Hongkong være en del av Kina, sa han.

– Ethvert forsøk på å destabilisere Hongkong, eller forsøk på å skade dets velstand eller stabilitet vil ikke lykkes, sa Wang videre.