Børsoppgang i USA etter turbulent veke

Rett etter opninga i New York fredag kunne Dow Jones-indeksen notere ein oppgang på 1,1 prosent. Oppgangen på S&P 500-indeksen var også på 1,1 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steig 1,4 prosent dei tre første minuttane.

Då handelen stengde klokka 22 norsk tid, var fasiten slik: Dow Jones opp 1,38, S&P 500 opp 1,49 og Nasdaq opp 1,44 prosent.

Børsdagen i Asia starta med kraftig fall. Då børsane stengde, varierte nedgangen frå 3,1 prosent på Hang Seng-indeksen i Hongkong til 4,05 prosent på børsen i Shanghai. Fallet i Asia var om lag like stort som i New York dagen før.

Fallet på Hang Seng-indeksen er tydeleg på storskjermen i ein bank i Hongkong fredag. Foto: BOBBY YIP / Reuters

Raude tal i Europa

Også i Europa starta fredagen i minus, men langt mindre enn i Asia. I løpet av dagen var det berre svak nedgang på børsane her.

Og i USA enda altså børsdagen, og dermed denne veka, med pluss-tal. Likevel har Dow Jones-indeksen til saman falle med 5 prosent i løpet av veka.

Det har vore ei svært ustabil veke i finansmarknaden. Det starta måndag, då aksjekursane stupte på dei amerikanske børsane. Uroa har halde fram gjennom heile veka.

Nedgang også på Nikkei-indeksen i Tokyo fredag. Foto: TORU HANAI / Reuters

Naturleg korrigering

Men analytikarar har avdramatisert situasjonen, og sagt at det som har skjedd denne veka berre er ei heilt normal korrigering.

Det siste året har meir eller mindre vore ein samanhengande opptur. Før eller seinare måtte det komme ei korrigering, har omkvedet vore frå dei som følgjer aksjemarknaden tett.

– Vi har truleg sett det verste no, men det er for tidleg å seie sikkert om fallet er over. Men vi står fast ved vår vurdering om at dette berre er ei «normal» korrigering, seier analytikar Shane Oliver i AMP Capital.

– Ei korrigering på opptil 15 prosent må reknast som normalt, seier Oliver.