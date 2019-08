Børsfallet fortsetter i Asia

Kina lot mandag landets valuta falle til sitt laveste nivå mot dollar på elleve år. Analytikere tolker fallet i yuan som Beijings svar på tiltale etter at president Donald Trump kunngjorde nye tollsatser i forrige uke.

Etter at de tre New York-indeksene falt mellom 2,9 og 3,5 prosent mandag, åpnet børsen i Tokyo ned nesten 3 prosent, selv om nedgangen ble noe redusert utover formiddagen.

I Hongkong lå indeksen på formiddagen 0,71 prosent ned etter en svært negativ åpning. Både i Shanghai og Sydney åpnet børsene 2,6 prosent ned, og det var et fall på rundt 2 prosent i Manila og Wellington.

– Trump forårsaker en svært svak krone

Børsfallet i Asia og USA vil også få ringvirkninger her til lands, forteller direktør i bransje og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

– Det er ganske tydelig hva som skjer. Dette vil slå inn i norsk økonomi på flere måter, sier Sunde til NRK.

Knut E. Sunde i Norsk Industri er ganske sikker på at rentebanen til Norges Bank vil være litt lavere i september. – De vil neppe ønske å være alene om å heve rentene, særlig når andre er i gang med å senke sine. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Han nevner blant annet at det nå er tydelig at handelskrigen vil vare fremover, og nesten være kronisk, noe som vil bety en svak krone i lang tid.

– Kronekursen er ekstremt svak for tiden.

Sunde forteller at det er typisk at internasjonale aktører rømmer småvalutaer når det går dårlig internasjonalt.

Han mener at kronekursen overhodet ikke står i stil med styrken til den norske økonomien.

– Trump forårsaker en svært svak krone.

Børsfallet vil også føre til lavere oljepris, forteller Sunde.

Kan føre til økt inflasjon

Direktøren forteller at det ikke er utelukkende positivt for eksportbedrifter at kronekursen er så svak.

– Innsatsvarene blir dyrere og vi kan få inflasjon som presser lønnsoppgjørene. Industrien verdsetter en svak krone, men ikke svakest mulig og heller ikke for mye jojo-effekt.

Han peker også på lønnsoppgjøret som man skal ha neste år.

– Når kronen er veldig svak kan du få en inflasjonseffekt inn i norsk økonomi fordi importører vil velte de økte prisen inn på norske varer. Dette er ikke gunstig i et lønnsoppgjør slik som vi skal ha neste år.

Ikke like dårlig start på Oslo Børs

Klokken 09:53 var hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,32 prosent.

Kort tid etter at Oslo Børs åpnet tirsdag morgen var hovedindeksen svakt ned med 0,1 prosent, ifølge DN.

Dette er en bedring sammenlignet med gårsdagen da børsen hadde sin svakeste dag så langt i år, med et fall på nær 2,3 prosent, melder avisen.

Forhandlere møtes på nytt i september

Selv om amerikanske og kinesiske forhandlere skal møtes på nytt i september, venter ikke markedet noe framgang med det første. En analytiker sier at Kina nå har innstilt seg på en langvarig handelskrig med USA.

Før helgen falt børser verden over kraftig som følge av Trumps trusler om ytterligere toll på kinesiske varer til en verdi av 2.680 milliarder kroner fra 1. september. Dersom Trump gjør alvor av sin siste toll-trussel, vil så å si alle varer som importeres fra Kina, være gjenstand for toll.

Det kinesiske handelsdepartementet kunngjorde mandag på sin side at kinesiske selskaper stanser innkjøp av amerikanske landbruksprodukter.