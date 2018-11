Børsfallet fortsatte i Asia

Det startet egentlig enda verre enn tallene gir inntrykk av i skrivende stund. Nikkei-indeksen i Tokyo falt mer enn tre prosent etter åpning, men hentet seg noe inn igjen etter hvert.

I Hongkong falt børsen nesten to prosent etter åpning, men har senere tatt igjen det tapte og klokka 0550 vaker Hang Seng-indeksen rundt null.

En rekke teknologiselskaper, deriblant flere store underleverandører av elektroniske komponenter, falt til dels betydelig i markedsverdi.

– Markedsaktørene tenker i stadig større grad at oppgangen i teknologiaksjer vil ta slutt om ikke lenge, sier markedsstrateg Yoshinori Shigemi i investeringsbanken JP Morgan til Reuters.

Oljeprisen er for øvrig tilbake under 70 dollar fatet etter å ha steget til 71,50 i går på signaler om produksjonskutt fra oljekartellet OPEC.

– Lavere oljepris betyr motvind for amerikanske aksjemarkeder, og da særlig energisektorene, sier Shigemi.

Tekno-stup på Wall Street

RASTE: Teknologigiganten Apple var blant aksjene som fikk hard medfart på New Yprk-børsen i går. Foto: Josh Edelson / AFP

Uroen i Asia var for så vidt ventet etter at det var finansielt ruskevær på New York-børsen i går. Særlig teknologigiganten Apple fikk juling og falt over fem prosent.

Dette skjedde etter at en av selskapets underleverandører meldte om «betydelig mindre leveranser», og de fleste regnet med at det var nettopp Apple som hadde bestilt færre deler. Det fikk igjen mange til å stille spørsmål om hvor godt det egentlig står til med Iphone-salget.

Også andre tekno-giganter som Facebook (-2,35%), Amazon (-4,41%) og Netflix (-3,10%) registrerte betydelige fall i sine aksjekurser.

Når det gjelder de brede indeksene, ble fasiten på Wall Street som følger i går: