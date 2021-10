– Vi skal ikke tilbake til den gamle, ødelagte modellen med lave lønninger, lav vekst, lav kompetanse og lav produktivitet, sa Boris Johnson. Og la til:

– Alt muliggjort og hjulpet av ukontrollert innvandring.

Til applaus og avmålt begeistring la Johnson frem sin visjon for et Storbritannia etter brexit. Det tok ham bare tre kvarter. Da snakket han lite om de mange utfordringene landet står oppi, og lite om grepene han vil ta for å nå målene sine.

– Men allerede før han var ferdig virket det som om han ikke hadde mer å komme med, kommenterte programleder og redaktør Adam Boulton i Sky News tørt etterpå.

Kriserammet land

De siste ukene har det manglet matvarer i britiske butikker. Bensinstasjonene mangler drivstoff. Landbruket, helse- og omsorgsvesenet og serveringsbransjen mangler arbeidere. Det er et akutt behov for lastebilsjåfører.

Men bare 127 sjåfører fra EU-land har søkt om de midlertidige visaene britene tilbød for å få hjelp til krisen. Regjeringen åpnet for å la 5000 EU-sjåfører få komme inn i landet igjen etter brexit. Men jobbene er altså ikke attraktive nok. Militæret er satt inn i transporten av drivstoff.

Soldater bidrar i å fylle bensin i pumpene ved en bensinstasjon i Gravesend, Storbritannia. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Mens rammede bedrifter skylder på regjeringen og brexit, skylder flere regjeringsmedlemmer på bedriftene.

De er høye på lave lønninger, mener flere statsråder, ifølge den konservative avisa Daily Telegraph.

Vil heve lønnsnivået

Statsminister Boris Johnson mener det er riktig å begrense arbeidsinnvandringen. Han mener de rammede selskapene har seg selv å takke. De må heve lønningene og gjøre sjåførjobbene mer attraktive.

– Svaret er å kontrollere innvandringen sik at mennesker med talenter kan komme til dette landet. Ikke bruke innvandring som en unnskyldning for å la være å investere i mennesker, kompetanse og utstyr som trengs for at de skal få gjort jobbene.

– Dette landet går i retning av en høytlønnet, kompetanserik og produktiv økonomi, som folk her trenger og fortjener, så alle kan være stolte av arbeidet de gjør.

Men de som hadde håpet at statsministeren også ville annonsere en økning i minstelønnen ble skuffet. Den ligger for tiden på rett over 100 kroner timen, og det har vært ventet at regjeringen vil øke denne. Men det kom ingen slike løfter i landsmøtetalen.

Dyrere levekostnader

Økte lønninger kommer til å koste forbrukerne dyrt. Folk må belage seg på økte priser i butikkene.

– Gitt det presset mange bedrifter nå opplever, er det uunngåelig at mange må heve prisen for å forbli lønnsomme. Dette har allerede begynt, sier James Martin, leder i Det britiske handelskammer, til The Guardian.

Britene opplever nå en stigende inflasjon. Den lå på 3 prosent i august.

Også strøm- og gassprisene øker kraftig, og er ventet å fortsette å stige gjennom vinteren. De fattigste britene mister også et ukentlig tillegg de har fått av staten gjennom pandemien fra denne måneden.

Det ligger an til å bli en hard vinter.

Utjevning oppover

Da Boris Johnson sikret Det konservative partiet rent flertall i valget i 2019, gjorde han det med stemmene fra arbeiderklassen nord i landet. Folk som aldri hadde stemt konservativt før, gjorde det for første gang. De valgte å stole på at Boris Johnson ville øke levekårene i områder preget av forfall, arbeidsledighet og fattigdom.

Politikken som skal sørge for det, har fått slagordet «levelling up» eller «utjevning oppover».

Han kom til makten takket være velgere i arbeiderklassestrøk som stemte konservativt for første gang ved valget i 2019. Nå vil Boris Johnson bedre deres levekår. Foto: Toby Melville / Reuters

– Forskjellen på oss og Labour, er at de liker å utjevne nedover, så Johnson, til humring i landsmøtesalen i Manchester.

Men denne politikken faller ikke i god jord hos alle konservative.

Noen kjenner ikke lenger igjen partiet. Det rapporteres om at klassiske konservative partimedlemmer sør i England frykter at utjevningen vil gå på deres bekostning når de fattige i nord skal få det bedre. Statsminister Johnson sier han ønsker å fordele mulighetene jevnere blant folk.

– Å heve folks levestandard, fungerer for hele landet. Det er det riktige og ansvarlige å gjøre. Det tar presset av deler av sørøst, samtidig som det gir folk håp og muligheter i de områdene som har følt seg oversett, sa han til landsmøtet i Det konservative partiet i dag.

– Vi har å gjøre med de største underliggende årsakene i vår økonomi og vårt samfunn, sa Johnson og fullførte:

– Problemene ikke noen regjering har hatt mot til å takle tidligere.