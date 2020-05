Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge avisene The Guardian og Mirror pakket den innflytelsesrike Dominic Cummings bilen og kjørte 42 mil fra London til Durham i slutten av mai, da hele landet var stengt ned på grunn av koronaviruset.

På dette tidspunktet hadde Cummings fått påvist koronasmitte, og kona hadde allerede symptomer på covid-19. Med i bilen var også parets sønn.

– Dette er et åpenbart brudd på reglene, noe som burde være spesielt opplagt for de som har laget dem, sier tidligere politimester i Durham, Mike Barton, til The Guardian.

Hadde fått beskjed om å holde seg hjemme

Cummings er kjent for å ha brukt omstridte og ulovlige metoder da han ledet kampanjen for å få britene til å stemme seg ut av EU. Nå er han statsminister Boris Johnsons spesialrådgiver.

23. mars var det innført strenge restriksjoner i Storbritannia. Folk fikk beskjed om å holde seg hjemme i egen bolig og bare gå for nødvendige ærender. Det var ikke lov å besøke slektninger og folk med symptomer måtte isolere seg og holde seg hjemme.

Statsminister Boris Johnson holdt en TV-tale der han sa man ikke skal treffe familiemedlemmer man ikke bor sammen med.

– Hvis du ikke følger følger reglene kan politiet gi deg bot, sa Johnson.

Nå fastslår Statsministerens kontor at Cummings ikke har brutt noen regler og sier reisen til Durham kan forklares ved at Cummings ville sørge for at sønnen ble godt ivaretatt.

Han dro til Durham slik at familiemedlemmer kunne hjelpe til med å passe sønnen, heter det.

Politiet forklarte regler

Nyhetsbyrået AP skriver at politiet i Durham opplyser at de i slutten av mars kontaktet personer i en bolig og forklarte dem reglene rundt selv-isolering og hvilket råd og pålegg som var gjeldende når det gjaldt reiser. Politiet nevner ikke Cummings' navn. Cummings selv har benektet å ha vært i direkte kontakt med politiet om denne saken.

Den britiske opposisjonen er ikke overbevist av regjeringens forklaringer i denne saken. Det skotske nasjonalistpartiet SNP mener Cummings bør gå av, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Liberaldemokratene er enige, forutsatt at Cummings brøt smittevernsreglene.

Den tidligere pressetalsmannen til Tony Blair er svært kritisk til det han kaller hykleri:

– Når folk som lager regler mener at de ikke selv trenger å følge dem... Når slikt skjer er vi i trøbbel. Hele greia gjør meg kvalm. Han brøt loven og det er fakta, sier Alastair Campbell til BBC.

Hevder han handlet lovlig

Dominic Cummings selv sier han handlet lovlig og rasjonelt. På spørsmål om hvordan dette tar seg ut, svarte han:

– Hvem bryr seg om hvordan det tar seg ut? Det er et spørsmål om å gjøre det som er riktig.

Cummings er ikke den første som blir klandret for å ha brutt koronareglene i Storbritannia.

Professor Neil Ferguson gikk av som regjeringens rådgiver etter at det ble kjent at han hadde fått besøk hjemme av sin elskerinne samtidig som han oppfordret britene til å opprettholde sosial avstand.

I april gikk Skottlands helsedirektør Catherine Calderwood av fordi hun hadde vært på hytta to ganger, noe som var i strid med egne retningslinjer for å hindre spredningen av koronaviruset.