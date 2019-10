Boris Johnson villedet dronningen – nå skal hun lese talen hans

Statsminister Boris Johnson villedet nemlig dronningen da han ba om at Parlamentet skulle suspenderes i fem uker i forkant av talen.

Det avgjorde høyesterett. Dronningen, som har regjert siden 1952, skal ha fått en unnskyldning fra Johnson over telefon, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Den ferske statsministeren fikk likevel gjennomslag for en ny suspensjon, denne gangen bare på noen dager. Det er vanlig i forkant av en trontale, som inneholder regjeringens planer for en kommende periode.

Valgflesk

Mye av talens innhold er kjent på forhånd. Boris Johnson har drevet uoffisiell valgkamp siden han tok over nøklene til Downing Street.

Boris Johnson har drevet aktiv «valgkamp» siden han ble statsminister, som her på en skole i Buckinghamshire på fredag. Foto: Alastair Grant / AFP

20.000 flere politifolk skal få en bukt med knivdrapsbølgen, det skal bygges minst 13 nye sykehus, og det skal bli bredbånd til alle, skolene skal rustes opp, og det kommer flere miljøtiltak. I alt 22 lovforslag blir lagt fram i dag.

Johnsons regjering har ikke flertall for å få gjennomført noe av dette nå. Men talen skal fungere som et frieri til velgerne foran ett valg som er like rundt hjørnet.

Talen er en del av Boris Johnsons masterplan som går ut på å ta storeslem i valget mange tipper kan komme allerede i november.

Hektisk innspurt på brexit-forhandlingene

Det gjenstår derimot en liten detalj: Først må Johnson løse den største politiske krisen siden andre verdenskrig.

EUs sjefsforhandler Michel Barnier er forsiktig optimist i forhold til å få til en brexitavtale. Foto: Francisco Seco / AP

Etter at Boris Johnson møtte Irlands statsminister Leo Varadkar på fredag kan det gå mot en løsning på brexitkrisen som både London og Brussel kan leve med.

Den omstridte garantiordningen for Nord-Irland vil kunne bli erstattet av et kompromiss.

Mye tyder på at Nord-Irland for alle praktiske formål blir værende i EUs tollunion.

Boris Johnson (T.V) møtte Irlands statsminister Leo Varadkar til en to timer lang samtale om brexit på fredag. Foto: Noel Mullen / AFP

Dermed unngår man tollkontroller og fysiske sperringer langs grensen på den irske øya, noe som er avgjørende for fredsprosessen. Med denne løsningen vil det bli en tollgrense i Irskesjøen.

Det er samtidig snakk om at Nord-Irland skal få avgjøre sin egen status i forhold til EUs tollregler hvert fjerde år. Frykten var nemlig at EU ville «holde Storbritannia i EU for alltid».

Super-lørdag

Lørdag blir ukens politiske høydepunkt. Det gamle imperiet skal igjen definere sin videre skjebne.

Politikerne er bedt om å komme til Westminster på en helligdag for første gang siden Falklandskrigen.

En gruppe parlamentarikere tar til orde for en folkeavstemning om en ny mulig brexitavtale. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Dersom Boris Johnson kommer hjem fra toppmøtet i Brussel torsdag og fredag uten noen avtale, så vil han på en eller annen måte måtte be om en utsettelse av brexit.

Hvis det blir en ny brexitavtale er det likevel ikke helt sikkert at britene forlater EU 31. oktober.

For først må brexitavtalen få gjennomslag i Parlamentet. De som arbeider for en ny folkeavstemning, har heller ikke tent til å gi seg uten kamp.

Politiske spådommer er vanskelig. En uke er lang tid i britisk politikk for øyeblikket.