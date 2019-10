Boris Johnson vil suspendere Parlamentet på nytt

Parlamentet vil i så fall være suspendert i uken som leder opp til dronning Elizabeths trontale.

Forrige uke fastslo landets høyesterett at statsministeren handlet i strid med lovverket da han i september suspenderte Parlamentet i fem uker.

En enstemmig høyesterett kom da fram til at suspensjonen gjorde at Parlamentet ikke kunne utføre sine oppgaver og at regjeringen ikke kunne dokumentere at det var nødvendig å sende de folkevalgte hjem i fem uker for å forberede en trontale. Retten konkluderte derfor med at suspensjonen var ulovlig og ugyldig.

Men forslaget om å suspendere parlamentet nå vil trolig være mindre kontroversielt fordi det dreier seg om en kortere periode, noe som er normalt i forbindelse med trontaler. I praksis vil parlamentet bare miste to samlinger, 9. og 10. oktober.

Irland fremdeles skeptisk

Statsminister Boris Johnson tok seg onsdag også tid til å snakke med sin irske kollega Leo Varadkar, der han la fram nye tanker om hvordan grensekontrollen mellom Nord-Irland og republikken Irland kan ordnes når Storbritannia forlater EU.

Johnson har sagt at det må være en eller annen form for kontroll, men at den kan skje på en annen måte enn å stoppe trafikken.

Statsminister Leo Varadkar vil studere detaljen i forslaget og konsultere med EU heter det i en uttalelse som er sendt ut fra den irske statsministerens kontor. Men i uttalelsen heter det også at forslaget ikke fullt ut møter det som man er blitt enig om i den opprinnelige avtalen.