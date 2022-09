Boris Johnson takket av

– Dette er det, folkens. Takk til alle i regjeringen og takk til alle som har tatt seg av meg og familien min de siste tre årene, inkludert hunden Dilyn, sier Boris Johnson under sin avskjedstale i Downing Street 10 i London.

– Stafettpinnen vil endelig bli overrakt til en ny konservativ leder. Jeg sier til mine medkonservative: Det er på tide at politikken er for folket. Dette er en tøff tid for økonomien, og en tøff tid for familier i landet, sier han.

Mandag ble det klart at Liz Truss blir britenes nye statsminister. Truss blir den 15. britiske statsministeren i dronning Elizabeths regjeringstid.

Johnson sa også under talen at han støtter Liz Truss og den nye regjeringen.

– Jeg er som en rakett som har oppfylt sin funksjon. Jeg kommer nå forsiktig inn i atmosfæren igjen og plasker usynlig ned i et avsidesliggende hjørne av Stillehavet.

Den britiske avtroppende statsministeren ber politikerne gjøre som hunden Dilyn og katten Larry Du trenger javascript for å se video. Den britiske avtroppende statsministeren ber politikerne gjøre som hunden Dilyn og katten Larry

Til Skottland

For første gang i nyere tid – siden 1885 – skal avskjeden av avtroppende statsminister og den formelle utnevnelsen av en ny foregå et annet sted enn på Buckingham Palace. Det skyldes dronningens helse.

Slottet Balmoral i Skottland. Det er rundt 140 år siden avskjeden av avtroppende statsminister og den formelle utnevnelsen av en ny foregår et annet sted enn Buckingham Palace. Foto: POOL / Reuters

For at hun skal slippe å ta turen fra Skottland til London, tar heller landets nye og gamle leder turen til henne.

Den avtroppende statsministeren Boris Johnson ankommer slottet Balmoral i Skottland tirsdag rundt klokken 11.30 lokal tid.

Måtte gå av

Etter lang tid med kaos i britisk politikk kunngjorde Johnson i juli at han ville gå av som statsminister.

Det var flere skandaler som gjorde at Johnson måtte trekke seg. Blant annet var Partygate og sexskandaler blant Johnsons konservative parlamentsmedlemmer noen av årsakene.

Han har vært midlertidig statsminister mens Det konservative partiet har jobbet med å utnevne ny leder og statsminister. Gjennom sommeren har Truss og motkandidaten Rishi Sunak drevet valgkamp. Før helgen gikk fristen for å stemme ut.