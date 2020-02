Boris Johnson sparket sjefen for klimatoppmøtet

Mandag 9. november samles verdens toppledere i skotske Glasgow til et møte som omtales som det viktigste klimamøtet på årevis.

Fredag, mens hele landets oppmerksomhet var rettet mot Brexit, ble det klart at kvinnen som skulle lede toppmøtet, hadde fått sparken.

I en kort pressemelding fra statsministerens kontor sto det at Claire Perry O’Neill ikke lenger vil være leder for toppmøtet, kjent som COP26, skriver AFP.

Det ble ikke sagt noe om hvorfor O’Neill fikk sparken eller hvem som skal ta over jobben.

Etter at hun ble oppsagt kritiserte hun regjeringen på Twitter og skrev at den ikke klarte å håndtere en uavhengig leder for toppmøtet.

Hun skrev også at det ikke hadde vært holdt noen regjeringsmøter om klimaet etter at hun fikk jobben som leder for klimatoppmøtet.

Viktig for suksess

Arbeidet med å lede klimatoppmøtene, kjent som COP, er regnet som viktig for om de blir en suksess.

Etter toppmøtet i København i 2009 fikk danskene kritikk for dårlige forberedelser. Også etter fjorårets toppmøte i Madrid fikk det chilenske lederskapet kritikk.

Motsatt fikk Frankrike mye ros for måten de hadde forberedt seg til og ledet toppmøtet i 2015 som ledet frem til Paris-avtalen.

– En god COP-president utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko. De leder forhandlingene og har en nøkkelrolle i å bestemme utfallet, sier en klimadiplomat og COP-veteran til The Guardian.

Avgjørende toppmøte

Klimatoppmøtet i Glasgow starter bare fem dager etter at USA har gått ut av Paris-avtalen.

På møtet i Glasgow skal verdens land legge frem konkrete planer for hvordan de skal nå målene i Paris-avtalen frem mot 2025.

I tillegg håper man på møtet å komme frem til et mer detaljert regelverk for kvotehandel. Det skulle man egentlig ha blitt enige om på toppmøtet i Madrid i desember 2019, men der klarte ikke lederne å finne en løsning.

For å komme i mål på møtet i november, vil det være nødvendig med gode forberedelser og diplomati fra vertsnasjonen.

Michael Gove er blant dem som nevnes som ny toppmøtesjef. Foto: HENRY NICHOLLS / HENRY NICHOLLS

– Sender feil signal

Den vitenskapelige lederen for Greenpeace i Storbritannia, Doug Parr, sier til Daily Mail at som vertsnasjon har Storbritannia et enormt ansvar for å sikre at det blir gjort fremskritt på COP26.

– Denne vaklingen bare måneder før toppmøtet kan sende et fullstendig feil signal, sier Parr.

Han legger til at det nå er avgjørende at den nye lederen for klimatoppmøtet raskt kommer i gang med arbeidet.

Toppolitikere kan overta

Ifølge BBC har det vært mye kritikk av O'Neills planlegging av toppmøtet.

Selv om det bare er litt over ni måneder før toppmøtet starter, er det ikke klart hvor stort budsjettet er.

O'Neill har også blitt kritisert for at hun angivelig skal ha sagt at «Paris-avtalen er død».

Statsminister Johnsons kontor sier at den neste toppmøtesjefen vil være medlem av regjeringen, i motsetning til O'Neill.

Ifølge The Guardian er toppolitikere som Michael Gove, Andrea Leadsom og William Hague blant kandidatene til jobben.