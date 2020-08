Boris Johnson sender broren til overhuset

48 år gamle Jo Johnson trakk seg fra regjeringen til storebror Boris i september i fjor.

Jo, som er tilhenger av britisk EU-medlemskap, sa da at det var en konflikt mellom familielojalitet og hensynet til nasjonens interesser.

Han stilte heller ikke til gjenvalg ved valget i fjor høst og hadde tilsynelatende trukket seg fra politikken.

Brexit-tilhengere

Mens Jo Johnson var motstander av Brexit, er mange av dem som nå er utnevnt til overhuset tilhengere av at landet skal ut av EU, skriver Financial Times.

Pete Wishart fra Det skotske nasjonalistpartiet (SNB) brukte sterke ord om statsministeren.

Han sa at Johnson hadde vist «den verste form for kameraderi» ved å gi livstids-jobber til «venner og de som har gjort ham tjenester», skriver AFP.

Ingen plass for John Bercow

Den forrige ordstyreren i underhuset, John Bercow, fikk ikke plass i overhuset.

Det er første gang på over 200 år at en ordstyrer ikke blir sendt til overhuset etter at han har gått av.

Selv om han var medlem av Det konservative partiet, var Bercow lite populær. Brexit-tilhengere mente at han la hindringer i veien for å ta Storbritannia ut av EU.

I 2018 fikk han kritikk i en rapport som anklaget ham for å ha latt en kultur med «bøllete oppførsel, trakassering og seksuelle trakassering» leve i parlamentet. Bercow avviste anklagene.

Bercow var den mest profilerte ordstyreren i parlamentets historie. Hans kraftfulle «Order! Order» gjorde ham en periode til en internasjonal mediestjerne.

Mener det blir for mange i overhuset

Ordstyreren i overhuset, Norman Fowler, var ikke fornøyd med utnevnelsene.

Det vil nå bli over 830 medlemmer av overhuset, nesten 200 mer enn i underhuset.

Det skjer til tross for at en rapport fra 2017 som gikk inn for å øke antall medlemmer.

– Vi har svært viktige plikter i forbindelse med styringen av landet, men vi trenger ikke 830 mennesker for å gjøre dem, sa Fowler til BBC.