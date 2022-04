Boris Johnson på besøk i Kyiv

Det var den ukrainske presidentrådgiveren Andriyj Sabiha som lørdag ettermiddag opplyste om møtet på Facebook og la ved et bilde av Johnson og Zelenskyj.

Zelenskyj hadde knapt sagt adjø til den østerrikske kansleren Karl Nehammer før den britiske statsministeren ankom den ukrainske hovedstaden. I går var EU-toppene Ursula von der Leyen og Josep Borrell på besøk.

For under to uker siden var byen omringet av russiske styrker på tre kanter.

Johnson har ifølge en uttalelse fra statsministerkontoret i Downing Street med seg skissene til en ny militær og finansiell hjelpepakke. De to politiske lederne skal også diskutere en mer langsiktig hjelp for den dagen krigen er over, opplyser talsmannen til Johnson.

Boris Johnson og Volodymyr Zelenskyj før møtet. Foto: TELEGRAM/ZELENSKYJ

Britiske våpen

I går lovet den britiske regjeringen en ny forsyning med våpen til Ukraina, blant annet avanserte panservernmissiler og luftvernmissiler for at det ukrainske militæret kan forsvare seg mot de russiske angrepene.

Løftet kom etter angrepet mot jernbanestasjonen i Kramatorsk, byen øst i Ukraina som de siste ukene har fungert som et knutepunkt for flukten vestover.

– Angrepet i Kramatorsk viser hvor dypt Putins «skryte-forsvar» har sunket, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson fredag ettermiddag.

Ifølge Downing Street ønsket Johnson å komme seg til Kyiv for å vise sin solidaritet.

Mange ukrainske byer er mer eller mindre lagt i grus etter de kraftige russiske angrepene i de sju ukene krigen har vart.

Østerrikes regjeringssjef Karl Nehammer kom til Kiev i formiddag, for å møte den ukrainske presidenten. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Mye hjelp på vei

Den østerrikske kansleren Karl Nehammer hadde med seg løfter om mer humanitær støtte under sitt møte med Zelenskyj.

Østerrike, som er medlem av EU, men ikke av Nato, har forsynt Ukraina bl.a. med 10.000 hjelmer og 9.000 skuddsikre vester for sivil bruk.

Nehammer skulle også møte Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko, i tillegg til at han ønsket å dra innom forstaden Butsja, der russiske soldater er anklaget for krigsforbrytelser.

Også EUs utenrikssjef Josep Borrell og EU-president Ursula von der Leyen var i Butsja i går.

Diplomater på vei tilbake

Von der Leyen lovet i går at EU ville gjenåpne sitt kontor i den ukrainske hovedstaden så raskt som mulig og allerede i dag var EU-ambassadør Matti Maasikas på plass.

Før den russiske invasjonen startet 24. februar beordret svært mange land sine diplomater ut av hovedstaden og deretter landet.

– Så glad for å være tilbake i Kiev, skriver ambassadøren på Twitter.

Også Italia lover å gjenåpne sin ambassade så raskt som mulig. NRK var i kontakt med det norske utenriksdepartementet som opplyste at det ikke foreligger planer om noe tilsvarende.

Milliardstøtte

Fra omverdenen kommer det nå rundt 1 milliard euro i støtte til Ukraina og landene rundt, som tar imot og huser ukrainere på flukt.

– 600 millioner euro vil gå til ukrainske myndigheter og delvis til FN. 400 millioner euro vil gå til naboland som gjør en så fremragende jobb og hjelper flyktningene som kommer, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Hun deltok på et innsamlingsarrangement i nabolandet Polen, som EU, Canada og organisasjonen Global Citizen arrangerte sammen.

Til sammen har det blitt samlet inn 10,1 milliarder euro - eller rundt 95 milliarder norske kroner - fra ulike land, private selskaper og privatpersoner.

I tillegg vil Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) gi 1 milliard euro.

