Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsministerens kontor melder at tilstanden til koronasmittede Boris Johnson ble blitt dårligere og at han ble overført til intensivavdelingen. Der har han tilbrakt hele natten. Tirsdag ettermiddag skriver The Guardian at tilstanden hans er stabil.

– Statsministeren har vært stabil gjennom natta, og er ved godt mot. Han har ikke hatt behov for respiratorbehandling, står det i en pressemelding fra Downing Street.

I en uttalelse fra kontoret hans heter det at han ble flyttet fordi tilstanden hans forverret seg.

Kontoret opplyser at Johnson er overført til intensiven for å være på den sikre siden.

Ikke kjent når han ble smittet

Johnson fikk påvist koronasmitte 26. mars, men verken feberen eller hosten har blitt borte.

Ti dager senere, søndag kveld, ble han sendt til St. Thomas sykehus i London for det som hans medarbeidere kalte undersøkelser.

Det er ikke kjent når eller hvordan Johnson ble smittet. 3. mars sa Johnson at han hadde besøkt et sykehus der det var koronatilfeller og at han hadde håndhilst på alle.

Utenriksminister Raab om Boris Johnsons tilstand Du trenger javascript for å se video.

Får pustehjelp

Assisterende fungerende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, forteller at den behandlingen de aller fleste med koronavirus får, som trenger intensivbehandling, er at de kobles til en maskin som hjelper dem å puste.

– Den maskinen gjør to ting. Den gir deg oksygenrik luft, slik at du får mer oksygen i luften du puster inn, og så hjelper den å trykke ned luft i lungene dine. Den hjelper rett og slett til med pustearbeidet slik at du slipper å gjøre det selv, sier Nakstad til NRK.

Illustrasjon av en person i respirator. Grafikk: Lene Sæter / André Håker

Nakstad forteller at maskinen gjør at oksygen går lettere i blodet.

– Det er på en måte det som er prinsippet for respiratorbehandling, og det er hovedbehandlingen for koronapasienter, sier han.

Raab overtar

Utenriksminister Dominic Raab skal lede regjeringen mens Johnson er syk, opplyser Statsministerens kontor.

Johnson og Raab snakket sammen på telefon mandag kveld, og Raab skal ha fått alle fullmakter for å kunne ta over som leder av regjeringen mens Johnson er syk.

Raab ledet det daglige krisemøtet om korona-pandemien mandag morgen, og han ledet også pressekonferansen i Downing Street mandag ettermiddag.

I helgen kom det fram at Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds (32) har ligget til sengs den siste uka med covid-19-lignende symptomer.

Bred støtte til Johnson

Etter at det ble kjent at Johnson er overført til intensivavdelingen har en rekke politikere gitt ham sin støtte.

Den nyvalgte Labour-lederen Keir Starmer skriver på Twitter at «hele landets tanker er med statsministeren og han familie i denne veldig vanskelige tiden».

Borgermesteren i London, Sadiq Khan, også han en Labour-politiker, gir også Johnson sin støtte og skriver at han ber for statsministeren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Gode ønsker fra verdens ledere

President Donald Trump sier at han sender sine beste ønsker til sin gode venn og venn av USA.

– Alle amerikanere ber for at han snart blir frisk igjen, sa Trump på sin daglige pressekonferanse mandag.

Også fra ledelsen i EU kommer hilsener. EUs president Charles Michel tvitrer «Blir frisk snart, Boris». EU-kommisjonens president og EUs sjefforhandler sier begge at de tenker på pasienten og familien hans.

Spanias statsminister Pedro Sanchez håper også snarlig bedring. WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus sier han tenker på sin venn og sender gode ønsker nå han nå kjemper mot koronaviruset.

– Vær sterk, Boris, og bli frisk snart, skriver Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.