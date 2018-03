Boris Johnson mener Vladimir Putin beordret spion-forgiftningen

Jonhson mener det er «svært sannsynlig» at det var den russiske presidenten Vladimir Putin selv som beordret angrepet med nervegift på den russiske eksspionen Sergej Skripal i Storbritannia.

– Vi har ingenting mot russere flest, denne tvisten dreier seg om Kreml og Putin, og hans beslutning. Vi mener det er overveiende sannsynlig at det var hans beslutning å gjennomføre angrepet med nervegift på britisk jord, sier Johnson, ifølge Reuters.

Onsdag ble det klart at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater som reaksjon på forgiftningen av Skripal og hans datter Julia.

Forgiftet med russisk nervegift

BESØKTE ÅSTEDET: Theresa May besøkte torsdag Salisbury og ble vist stedet hvor Sergej Skripal og datteren ble funnet bevisstløse. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk ved et kjøpesenter i den lille, sørengelske byen Salisbury for snart to uker siden. Tilstanden deres er fortsatt kritisk.

Tidligere denne uken gikk Storbritannias statsminister Theresa May på talerstolen i parlamentet og rettet pekefingeren mot Russland.

Hun opplyste at Skripal var blitt forgiftet av den militære nervegiften Novitsjok. Den er utviklet i og av Russland, i et hemmelig sovjetisk våpenlaboratorium på slutten av den kalde krigen.

– Enten er dette en direkte handling fra den russiske staten, eller så har Russland mistet kontrollen over en farlig nervegift, fastslo May.

Fakta om nervegiftangrepet i Storbritannia Ekspandér faktaboks Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Halvannen uke senere lå begge fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk. Også en politimann er innlagt på sykehus, men tilstanden hans oppgis å være stabil.

12. mars, en drøy uke senere, sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet.

May sa også at nervegiften som ble brukt i angrepet, er identifisert som novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

14. mars kunngjorde May at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater i tillegg til en rekke andre tiltak mot Russland.

Russiske myndigheter avviser alle anklager om russisk innblanding i angrepet.

Britisk politi etterforsker nå hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene. Kilde: NTB

Russland: – Et sirkusshow

Russland har hele tiden avvist at landet har noe med giftangrepet å gjøre.

Rett etter Mays tale kom russisk UD med en uttalelse der de avviser påstanden fra May.

– Dette er et sirkusshow i den britiske nasjonalforsamlingen, sa talskvinne Maria Zakharova.

Hun kalte Mays tale for «enda en politisk informasjonskampanje basert på provokasjon».

Russland har varslet at de vil gjengjelde sanksjonene fra Storbritannia, men har foreløpig ikke gått i detalj om hva det kommer til å innebære. Senest i formiddag sa russiske myndigheter at de ville kunngjøre sine sanksjonssvar «når som helst».