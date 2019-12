Boris Johnson lover å holde terrorister bak lås og slå: – Noen bør aldri bli løslatt

Uttalelsen fra Storbritannias statsminister Boris Jonson kommer etter at det ble kjent at terroristen bak fredagens knivangrep i London, Usman Khan, kun sonet halvparten av en tidligere terrordom og var ute på prøveløslatelse.

– For alle lovbrudd knyttet til terrorisme og ekstremisme må straffen fra dommeren være tiden som faktisk sones. Disse kriminelle må sone hver dag av sin dom, uten unntak, sier Johnson til The Times.

– Om man dømmes for en alvorlig forbrytelse bør det være en obligatorisk minimumsdom på 14 år, og noen bør aldri bli løslatt, tilføyer han.

Her stopper forbipasserende 28 år gamle Usman Khan, som drepte to personer før han ble overmannet. Ifølge britiske medier skal flere tidligere straffedømte, som deltok på en rehabiliteringskonferanse sammen med Khan, ha vært med på å stoppe terroristen.

Lover endringer

Statsministeren mener disse endringene kunne ha hindret fredagens angrep, og han tror det kan stoppe framtidige angrep.

– Disse endringene vil raskt bli gjort neste år om jeg er statsminister og har flertallet i parlamentet bak meg, sier han til avisa.

Johnson sier han også vil endre menneskerettighetslover, for å gjøre det enklere for etterretningstjenesten å overvåke terrorister.

Usman Khan er identifisert som mannen som drepte to personer på London Bridge fredag. Bildet er tatt i 2010, da Khan ble pågrepet for terrorplanlegging. Han ble dømt til 16 års fengsel i 2012, men sonet bare halvparten av dommen. Foto: West Midlands Police / AP/NTB Scanpix

Britene går til valg 12. desember, og London-terroren har allerede satt sitt preg på valgkampen.

– Komplett katastrofe

Labour-leder Jeremy Corbyn beskrev lørdag omstendighetene rundt London-terroristens løslatelse som en «komplett katastrofe», ifølge The Guardian.

– Det er åpenbart at det som har skjedd er en komplett katastrofe, i og med at liv har gått tapt som følge av terroristens handlinger.

Corbyn snakket på et valgkampmøte i West Yorkshire, der han sa til partimedlemmer at omstendighetene rundt prøveløslatelsen bør undersøkes grundig.

Labour-leder Jeremy Corbyn. Foto: Pool / Reuters

– Jeg mener vi også må stille spørsmål ved hva tilsynsvergene gjorde. Var de involvert i det hele tatt?

Corbyn tar nå til orde for at innsatte bør følges opp tettere, også etter at de er løslatt.

– Vi må sørge for at det er tøff oppfølging, for å hindre at denne formen for fare ikke rammer folk i fremtiden, sier Labour-lederen.

Gir Labour skylden

Et av ofrene for fredagens terrorangrep var 25 år gamle Jack Merritt, som jobbet som koordinator på en konferanse for rehabilitering for straffedømte, da han ble drept. En av deltagerne var Usman Khan.

Deltagelse på konferansen var et av vilkårene for at Khan, som ble terrordømt i 2012, ble prøveløslatt i desember 2018.

Khan skal fortsatt ha brukt elektronisk fotlenke da han drepte to og skadet tre andre, før han ble skutt og drept av politiet på London Bridge på fredag.

Jack Merritt hadde viet karrieren sin til å hjelpe innsatte tilbake til et liv utenfor fengslet. 29. november 2019 ble han drept av en av dem. Foto: Facebook

De konservatives innenriksminister Priti Patel gir Labour direkte skyld for løslatelsen av Khan.

I et Twitter-innlegg skriver Patel blant annet at lover som ble innført i 2008, av Gordon Browns regjering, førte til at «farlige terrorister automatisk ble løslatt etter å ha sonet halve straffen sin».

Ifølge Patel reverserte Det konservative partiet lovendringen kort tid etter at Khan ble terrordømt, men endringen hadde ikke tilbakevirkende kraft.

Khan er også kritisk til at Corbyn snakker om tilsynsverger, og mener Labours lovendring fra 2008 medfører at disse ikke kan ha vært involvert i prøveløslatelsesprosessen.

– Det er veldig foruroligende at du ønsker å bli statsminister, men ikke skjønner dette, skriver Patel.

Storbritannias statsminister Boris Johnson besøkte lørdag åstedet for London-angrepet. Foto: NIKLAS HALLÉN / AFP/NTB Scanpix

Sonet halvparten

Khan ble i 2012 dømt til 16 års fengsel, for å ha planlagt et angrep mot London-børsen, som en del av en gruppe med tilknytning til Al Qaida. Saken ble rullet opp i 2010.

Gruppa planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir i Pakistan, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Ifølge ITV skal en av dem Khan ble dømt sammen med ha hatt en liste over det som angivelig skal ha vært potensielle terrormål lagret på sin PC.

På lista stod blant annet navnet og adressen til daværende London-borgermester Boris Johnson.

Ifølge ITV skal Khan etter dommen ha skrevet et brev til sin daværende advokat, der han ba om å få gjennomføre et avradikaliseringskurs, for å bli «en god britisk borger».

Khan ble prøveløslatt etter å ha sonet om lag halvparten straffet, medregnet varetektsperioden.

Justisdepartementet har sagt at de vil gå gjennom prøveløslatelsene av andre terrorister snarlig. Ifølge tall fra nyhetsbyrået AP er det snakk om rundt 70 personer.

Kontakt med hatpredikant

Gjennom sine propagandakanaler har terrorgruppa Den islamske staten hevdet å stå bak fredagens angrep. Formålet var ifølge en melding på Amaq News å ramme koalisjonsland som har samarbeidet for å bekjempe IS i Syria og Irak.

Den britiske predikanten Anjem Choudary har blitt koblet til en rekke islamister, også norske. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Ifølge Sky News skal Khan ha vært en venn av den islamske predikanten Anjem Choudary. Choudary har lenge vært i politiets søkelys, mistenkt for å ha stått bak rekruttering til den ekstreme islamistiske gruppa Den islamske staten.

Choudary har også vært fengslet, men slapp ut tidligere i år. Også norske islamister, som Ubaydullah Hussain, har besøkt Storbritannia for å snakke med og ta bilder med Choudary.

I en dom fra Oslo tingrett fra 2017 heter det at mye tyder på at Choudary også har fungert som en «rådgiver og mentor» for islamister i Norge.