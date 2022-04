Det er første gang den britiske statsministeren forklarer seg i parlamentet siden han fikk bot for å ha brutt koronareglene.

Kritikken har vært massiv fra opposisjonen, som mener Johnson har løyet til parlamentet. Ved flere anledninger har statsministeren sagt at det ikke foregikk noe ulovlig i Downing Street.

Labour vil be om en avstemning i parlamentet over om statsministeren har ført parlamentet bak lyset.

Statsministeren er blant 50 personer som til nå har fått bot for brudd på koronareglene i forbindelse med sosiale samlinger i Downing Street. Rett før påske ble både han, kona hans og finansminister Rishi Sunak bøtelagt for å ha vært på Johnsons bursdagsselskap 19. juni 2020.

Kritikere i egne rekker

Også blant Johnsons partifeller er det kritikere. Etter at det ble kjent at statsministeren var blant de bøtelagte, har flere parlamentarikere fra Det konservative partiet bedt om at det holdes et mistillitsvotum. Men de er foreløpig ikke mange nok til at et slikt votum blir holdt nå.

Mange konservative politikere mener det er feil å bytte ut statsministeren samtidig som Europa er i krig og mange briter sliter med økende utgifter.

Men et flertall av de spurte i en meningsmåling JLPartners har gjort for The Times mener statsministeren er en løgner. Hele 72% av de spurte har et negativt syn på Boris Johnson. Bare 16 prosent av de 2000 som ble spurt svarer at de har et positivt syn på ham.

Foto: Frank Augstein / AP

Men det kan komme flere bøter for mer alvorlige brudd på koronareglene.

Flere bøter i vente?

Politiet etterforsker ytterligere fem samlinger Boris Johnson skal ha vært med på.

Selv sa han da den første boten kom at det ikke falt ham inn at han var med på noe ulovlig på bursdagen for to år siden. Men han innrømmet også at folk bør kunne forvente seg mer av ham.

Han går derimot ikke av som partileder og statsminister. Ikke nå. Nå er det viktigst å lede landet videre gjennom dets mange utfordringer, mener han. Det vil vise seg om argumentasjonen holder gjennom det som kan bli fem bøter til.