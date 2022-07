Boris Johnson kan måtte gi seg

Så langt bare i dag har seks av statsminister Boris Johnson sine konservative politikere fratrådt sine stillinger i hans regjering.

Under spørretimen i parlamentet i dag fikk Johnson et konkret spørsmål om en mulig avgang:

– Tror statsministeren det finnes noen omstendigheter hvor statsministeren ville gått av?

Svaret fra statsministeren var tydelig:

– Jobben til en statsminister som har fått et utfordrende mandat er å fortsette, svarte Boris Johnson.

Nær kanten

Boris Johnsen balanserer nå nær kanten. Han kan måtte gi seg, mener Øivind Bratberg, Førstelektor ved institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

– Hvis flere av Johnson sine toppolitikere fortsetter å gå av, kan han måtte trekke seg. Blir det så overveldende motstand rundt regjeringsbordet kan han ikke holde fast på makten, mener Bratberg.

Det som skjer nå kan ifølge Bratberg minne om det som skjedde da tidligere statsminister Margaret Thatcher måtte gi seg i 1990. Jernkvinnen som hun ble kalt, satt med makten fra 1979 til 1990.

Øivind Bratberg, Førstelektor, ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo mener Johnson kan måtte trekke seg dersom flere topper i regjeringen trekker seg. Foto: Johan B. Sættem



Et skred av avganger fra hennes regjering førte til en avstemming om hennes lederskap. Selv om hun vant avstemningen, valgte hun å trekke seg som partileder og statsminister.

Slik situasjonen er akkurat nå, tror ikke Bratberg at Johnson innser at han er til skade for partiet eller landet.



– Nå spørs det bare om hvor mange og nære allierte på toppen av Johnson sin regjering som gir seg, forklarer Bratberg til NRK.

I starten av juni overlevde Johnson et mistillitsforslag, men avstemningen viste at over 40 prosent av hans egne vendte han ryggen.

Ifølge partiregler kan han da ikke utsettes for et nytt mistillitsforslag det neste året.

Onsdag ettermiddag antyder kilder Sky News og The Guardian har snakket med at regelendringen kan komme allerede i kveld. Dermed kan det bli en ny mistillitsavstemning innen kort tid.

Ras av avganger

Johnson har i dag ikke latt seg påvirke av alle som nå forlater regjeringen.

Statssekretæren i det britiske barne- og familiedepartementet Will Quince har meldt at han gir seg.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å lever min oppsigelse, sier Quince i en lengre forklaring på Twitter.

Meldingen kom like etter at sekretæren i det britiske samferdselsdepartementet, Laura Trott, meldte at hun gikk av.

– Tillit i politikken er, og må alltid være, av største betydning, men dessverre har denne gått tapt de siste månedene, skriver hun i et innlegg på Facebook onsdag formiddag.

Begge oppgir mistillit til Boris Johnson som begrunnelse for at de går.

Rett før klokka 11 ble det også klart at statssekretæren i det britiske utdanningsdepartementet, Robin Walker også går. Så like etter 12 trakk John Glen seg også som statssekretær for finansdepartementet.

Like før spørretimen i parlamentet startet klokka 1300 ble det også klart at statssekretær Victoria Atkins trekker seg fra justisdepartementet. Også den konservative britiske politikeren og parlamentsmedlemmet Jo Churchill valgte å trekke seg.

Med dagens siste oppsigelser er det totalt 16 regjeringsmedlemmer som har fratrådt sine stillinger siden tirsdag.

Visste om seksuell trakassering-varsel

Mange av de som nå trekker seg er nå tydelig i sin mistillit mot Boris Johnson, etter at det ble klart at Johnson visste at innpisker Chris Pincher hadde varsel for seksuell trakassering mot seg.

Will Quince har tidligere forsvaret Johnsen for håndteringen av Pincher. Da det ble klart at Johnson visste om varselet, innså Quince han ikke kunne fortsette å jobbe for Johnson.

Det har også stormet rundt Johnson etter den mye omtalte partygate-skandalen, der han og flere andre høytstående torypolitikere ble ilagt bøter for å ha festet da Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner. Hendelsen førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe.

Det konservative partiet har stått i flere stormer den siste tiden.

Nylig måtte det avholdes suppleringsvalg i to kretser fordi de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt, skriver NTB.

