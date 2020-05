Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Storbritannia stengte ned store deler av samfunnet 23. mars. Søndag gjorde han det klart at nedstengningen vil vare fram til 1. juni - likevel med visse oppmykninger.

– Dere har stått bak disse tiltakene, sa han, og berømmet befolkningen for å ha fulgt smitterådene fra myndighetene.

Storbritannia har Europas høyeste dødstall og det dør dobbelt så mange i landet som i USA per 100.000 innbygger. Til sammen er hele 31.855 personer registrert døde som følge av koronasmitte.

– Dødstallene er tragiske, men det er deres innsats at tallene går nedover. Men det vil være galskap å gjenåpne samfunnet nå, sa han under sin TV-sendte tale.

– Uten tiltakene kunne opp mot en halv million briter ha dødd som følge av covid-19, fortalte statsministeren.

Johnson var også innom de høye dødstallene Storbritannia har hatt i sine omsorgsboliger.

– Dette må vi snu på, sa han.

Noen lyspunkter

I talen presenterte Johnson en «skisse på et veikart» på hvordan han ville føre Storbritannia tilbake til hverdagen igjen.

Det strenge portforbudet vil fortsatt være på plass, men noen forsiktige lempinger av tiltakene er på gang for å sakte få i gang økonomien igjen som er inne i sin verste krise på 300 år.

Boris Johnson endrer blant annet budskapet fra «Hold deg hjemme» til «Hold to meters avstand».

Formelt er portforbudet forlenget, men noen lyspunkter er i sikte:

Fra onsdag av blir det tillatt å trene utendørs så mye man vil.

Det blir lov være ute så mye man vil men kun sammen med egen familie.

Hagesentre får åpne, men ellers fortsatt stengte butikker fram til juni unntatt matbutikker og apotek

To ukers karantene for reisende fra utlandet.

Anbefaling om å bruke maske på butikken og T-bane, buss og tog.

Puber og restauranter kan tidligst åpne i juli.

Først fra 1. juni kan elever sette seg på skolebenken.

Avgjørelse om fotballens Premier League tas trolig neste uke.

Høyere bøter for dem som bryter reglene.

Ny app skal bidra til kontroll med smittespredning.

Innfører poengsystem

Myndighetene innfører også et nytt alarm- eller overvåkingssystem for å få kontroll med pandemien i Storbritannia, ikke ulikt det andre land som Frankrike har innført. Det er 5-trinns og har fargekoder som i et trafikklys.

Rødt tilsvarer grad 5 og viser at helsevesenet er i ferd med å knele på grunn av viruset. Storbritannia befinner seg nå på nivå 4, noe som viser til at helsevesenet takler pandemien, men fortsatt er under press.

Neste steg er nivå 3 - da vil det være aktuelt å lempe på flere tiltak.

R, det såkalte smittetallet, ligger nå et sted mellom 0,5 og 0,9 i Storbritannia, men det er et usikkert estimat siden test-regimet ennå ikke har kommet skikkelig opp å stå.

– Nasjonen skal overleve denne djevelske sykdommen, konkluderte Boris Johnson i sin tale.