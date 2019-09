Boris Johnson har mistet flertallet i Parlamentet

Storbritannias statsminister Boris Johnson har ikke lenger flertall i Parlamentet etter at en parlamentariker fra toryene skiftet side til Liberaldemokratene.

Det var BBC som først meldte at den konservative parlamentarikeren Philip Lee hadde forlatt plassen sin og gått over gulvet og satt seg hos Liberaldemokratene.

– Etter lang overveielse har jeg kommet fram til at det ikke lenger er mulig å tjene mine velgeres og landets interesser som konservativ parlamentariker, skriver Lee på Twitter og legger ved sitt oppsigelsesbrev til statsministeren.

Johnson regjering har hittil hatt et knappest mulig flertall med støtte fra det nordiske unionistpartiet DUP. I stedet har han nå et like knapt flertall – én stemmes overvekt – mot seg i Underhuset.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fornuft og følelser

Statsminister Boris Johnson ble møtt med buing og tilrop da han startet sin orientering i Parlamentet tirsdag ettermiddag.

Hans planer om å sende parlamentarikerne hjem allerede neste uke, for å hindre at de tukler med brexitplanene hans, har utløst sterke reaksjoner både hos de folkevalgte og briter Storbritannia rundt.

Britene befinner seg i et politisk farvann de aldri har sett maken til, og når fornuften er tilstand for debatt tar følelsene raskt over.

Ro! ropte Speaker of the House John Bercow flere ganger og ba de folkevalgte om å vende tilbake til den «Buddha aktige ro» de er kjent for.

John Bercow har vært Speaker of the House, altså formann i det britiske parlamentet, i snart ti år.

Vil hindre hard brexit

Opposisjonen, pluss et knippe representanter fra Johnsons parti, ønsker på sin side å bruke de få dagene de har til rådighet til å gjøre alt i sin makt for å hindre at det blir en hard brexit 31. oktober.

Senest mandag sa Johnson at han ikke under noen omstendigheter vil be EU om å utsette utmeldingsdatoen.

Den ferske statsministeren gikk til topps i toryenes lederkamp med løfte om å ta britene ut av EU på oktobers siste dag – med eller uten en utmeldingsavtale.

Philip Lee har publisert sitt oppsigelsesbrev til statsministeren på Twitter. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Da møtet startet, skulle man likevel tro det var en hvilken som helst dag i den britiske nasjonalforsamlingen. Første post var en spørretime for utenriksminister Dominic Raab, der temaene inkluderte den spente situasjonen i Kashmir, brannene i Amazonas og situasjonen i Hongkong.

Det er også et par andre for lengst fastsatte poster på programmet tirsdag, men utover ettermiddagen og kvelden er brexit ventet å bli den dominerende saken.