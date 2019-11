Metoden kalles «fracking», hydraulisk frakturering, og går ut på at kjemikalier, sand og vann pumpes ned i grunnen for å kunne hente opp skifergass.

Det er avdekket et stort potensial for utvinning av olje og gass gjennom fracking flere steder i verden, men metoden er omstridt av flere årsaker og en rekke land har derfor innført et forbud.

Urfolk og miljøvernere verden rundt har kjempet i en årrekke mot fracking på grunn av konsekvensene for miljøet når kjemikalier som syrer og gift pumpes ned i grunnen. Samtidig har myndighetene i blant annet Storbritannia forsøkt å kartlegge risikoen for jordskjelv.

Boris Johnson har støttet metoden og skrev en kronikk i avisen Daily Telegraph under tittelen «Ignorer dommedagsprofetene, Storbritannia bør tillate fracking».

I kronikken fra 2012 skrev han at funnet av skifergass i Storbritannia er «strålende nyheter for menneskeheten».

Nå gjør han som statsminister helomvendig fordi landets energimyndigheter mener det er umulig å forutsi sannsynligheten for jordskjelv forårsaket av metoden.

Kuene beiter nær Little Plumpton ved Blackpool i oktober 2018, mens firmaet Cuadrilla Resources utvinner skifergass ved fracking i området. Foto: OLI SCARFF / AFP

Rystelser i Lancashire

All fracking ble lagt på is i Storbritannia i august, etter rystelser i Lancashire.

Hendelsen fikk statsminister Boris Johnson til å si at han hadde «svært betydelige bekymringer» med tanke på videre utvinning av skifergass, og siden har energimyndighetene Oil and Gas Authority (OGA) forsøkt å kartlegge situasjonen.

Rapporten fra energimyndighetene er nå klar, og konkluderer med at det er umulig å forutsi sannsynligheten for, eller størrelsen på, skjelv forårsaket av boring etter skifergass.

Regjeringen følger derfor opp med et midlertidig forbud, med henvisning til risikoen for jordskjelv, opplyser arbeids- og energiminister Andrea Leadsom.

«Fracking» Foto: JESSICA LUTZ Ekspandér faktaboks Teknikken hydraulisk frakturering går under betegnelsen «fracking».

Formålet med metoden er å frigjøre naturgass som ligger i skifer.

For å frigjøre skifergassen bores det først en rekke hull som kan være flere tusen meter dype.

Kjemikalier, sand og vann presses så ned i fjellet under stort trykk.

Trykket fører til at skiferen sprekker og naturgass frigjøres, som således kan utvinnes.

Metoden er omstridt av flere årsaker.

Den kan føre til at grunnvann og dermed også drikkevann blir forurenset, slik rapporter i blant annet USA har vist.

Den farlige klimagassen metan kan også bli frigjort.

Britiske myndigheter konkluderer også med at det er umulig å forutsi sannsynligheten for eller størrelsen på skjelv forårsaket av boring etter skifergass.

Oklahoma opplevde 585 jordskjelv med en styrke på over 3 i 2014, mot 109 året før. Før 2008, da delstaten begynte med fracking, var det bare et par jordskjelv i året i Oklahoma.

Britene har demonstrert mot fracking i en årrekke, her fra Lancashire County Hall i Preston i 2015. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Motstanden øker før valget

Avgjørelsen kommer bare uker før Storbritannia går til valgurnene i det som omtales som et svært viktig valg, der også fracking er ventet å bli et tema.

Den konservative britiske regjeringen gikk i 2012 inn for å oppheve det daværende forbudet mot fracking, i håp om at utvinning av skifergass skulle gi Storbritannia nye forsyninger av gass etter hvert som utvinningen av olje og gass i Nordsjøen nærmer seg slutten.

Men samtidig har motstanden mot skifergassboring økt i befolkningen.

Det finnes en rekke rapporter om fracking, ofte finansiert av selskaper med partsinteresser, enten i miljøbevegelsen eller olje- og gassindustrien, men stadig flere briter ser med misnøye på metoden.

Siden 2013 er motstanden doblet blant innbyggerne, fra om lag 21 til 40 prosent som sier nei til fracking.

Leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg mener Storbritannias avgjørelse viser at debatten om å la olje og gass bli liggende i bakken, ikke er en særnorsk debatt. Foto: Torgeri Varsi / NRK

Miljøvernere merker seg at det midlertidige forbundet i Storbritannia forklares med risiko for jordskjelv, men mener likevel at britene som har kjempet mot fracking fortjener honnør.

– Det er en kjempe seier at Storbritannia nå gir opp fracking. Det har skjedd på bakgrunn av en folkelig motstand mot fracking, med lokalsamfunn og miljøorganisasjoner som har kjempet sammen. Dette viser oss hvordan folket leder an i den store kampen mot olje, kull og gass, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet til NRK.

Klima på dagsorden for velgere verden rundt

Naturvernforbundet mener avgjørelsen i Storbritannia speiler en tendens man ser flere steder i verden.

– Dette viser også at debatten om å la norsk olje og gass bli liggende i bakken, ikke er en særnorsk debatt. I samtlige land som har fossile ressurser er det nå et økt press på politikerne om å la de fossile ressursene bli liggende, sier Lundberg.

Dette er også tilfellet i USA, der debatten om fracking allerede er et tema i valgkampen, ett år før presidentvalget i 2020.

USAs president Donald Trump undertegnet to presidentordre om å akselerere utbyggingen av oljerørledninger, under et besøk i Texas i april i år. Foto: Juan DeLeon / Juan DeLeon

Fracking i amerikansk valgkamp

USAs president Donald Trump sa tidligere i år at han trosser «radikale aktivister», da han undertegnet to presidentordre om å akselerere utbyggingen av oljerørledninger under et besøk i Texas i vår.

Med ett år igjen til presidentvalget i USA, er støtten fra olje- og gassnæringen viktig for Trump.

På kort tid har han også besøkt Pennsylvania to ganger, sist i oktober, for å vise sin støtte med ansatte og bedrifter i næringen.

Amerikanere demonstrerer mot fracking under president Donald Trumps besøk i Pittsburgh 23. oktober. Foto: Keith Srakocic / Keith Srakocic

Flere av Trumps potensielle rivaler til presidentembetet på demokratisk side går i motsatt retning, og ønsker et forbud mot fracking også i USA.

Spørsmålet er hvilket løfte som blir viktigst for velgerne i 2020, for det er ikke entydig. Nasjonale meningsmålinger også i USA viser en økende skepsis til fracking.

Da amerikanske forskere i 2015 påviste en klar sammenheng mellom fracking og stadig flere jordskjelv i Texas og Oklahoma, økte skepsisen markant.

Demonstrasjon i Pittsburgh 23. oktober under Trumps besøk, der amerikanere ytrer sin misnøye med at Trump skrotet Paris-avtalen for klima, og fortsetter med fracking i USA. Foto: Keith Srakocic / Keith Srakocic

Oklahoma opplevde hele 585 jordskjelv med en styrke på over tre i 2014, mot 109 i 2013.

Før 2008 og praksisen med fracking begynte var det kun et par jordskjelv i året i delstaten.

Stemmene fra forstedene kan komme til å avgjøre om Trump beholder nøkkelen til Det hvite hus, men også Pennsylvania-velgere viser nå en økende motstand mot boring og massive rørledninger som kreves for å flytte produktet over hele staten.