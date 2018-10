Under landsmøtet til De Konservative i Birmingham tok Johnson fram storslegga og lot de verbale slagene hamre mot partilederen.

– Tiden er inne til å forkaste «chequers-avtalen», sa Johnson til stående applaus fra publikum.

Johnson kaller Mays såkalte Chequers-plan for «åndssvak» og en «moralsk og intellektuell ydmykelse som vil lure velgerne.»

– Det vil ydmyke Storbritannia, sa Johnson tirsdag.

En demokratisk katastrofe

Boris Johnson gikk av som utenriksminister i protest mot statsminister Theresa Mays brexit-plan, som innebærer en løs tilknytning til EUs indre marked.

Den tidligere London-borgermesteren mener Mays plan vil gjøre Storbritannia til et underbruk av Brussel, blant annet fordi planen innebærer at Storbritannia vil følge EUs regelverk for varehandel og rette seg etter EU-domstolens vedtak.

– Vi vil ikke ha en avtale som lurer velgerne, sa Johnson fra talerstolen.

ERTER MAY: Boris Johnson lot seg avbilde på en joggetur ute i en åker søndag, som et lite sleivspark til statsminister Theresa May. May har uttalt at noen av det mest rampete hun gjorde som ung var å løpe gjennom en kornåker. Foto: Simon Dawson / Reuters

De hardkokte brexit-forkjemperne med Johnson i spissen ønsker seg i stedet at Storbritannia inngår en frihandelsavtale med EU på lik linje med den Canada har.

Fordelen med den er at Storbritannia da vil også kunne inngå frihandelsavtaler med andre land. Det vil være tull å binde seg til en avtale, som ikke lar Storbritannia inngå handelsavtaler med andre, sa Johnson. .

– Det er i landene utenfor EU at den store økonomiske veksten vil være i framtiden, sa Johnson.

Les også: 181 dager igjen å demonstrere

– Boris blir aldri statsminister

Det er et sterkt splittet konservativt parti som møtes i Birmingham. EU-saken rir regjering og parti som en mare.

Avgåtte brexit-minister David Davis sitter på første benk.

– Man vet aldri hva Boris Johnson vil finne på. Men dette er ikke noe statsminister-konkurranse, men et spørsmål om å levere en skikkelig brexit-avtale, sier Davis til NRK.

Finansminister Philip Hammond, en av Mays støttespillere i regjeringen, og en uttalt EU-tilhenger, mener Boris Johnson aldri kan bli statsminister fordi han ikke er i stand til å drive politikk på en voksen måte, og fort går tom for argumenter.

Storbritannias statsminister Theresa May satt ved siden av hverandre under regjeringens første møte etter valget i juni 2017. Siden har Boris Johnson blitt en skarpere og skarpere kritiker av May. Foto: Pool New / Reuters

På konferansen i går, gjorde han det han kunne for å støtte May, og for å unngå de politiske skadene av dagens Boris-show i Birmingham. Han lovte å sette av noen finansielle ressurser å bruke til å styre økonomien i tilfelle det ikke blir noen avtale med EU.

– Boris er en fin fyr, men han har ikke hodet på detaljene, sier Hammond til The Daily Mail.

Finansminister Philip Hammond levner ikke sin tidligere regjeringskollega særlig sjanser til å bli Storbritannias neste statsminister. Foto: Paul Ellis / AFP

Johnsons utroskap for åpen scene

Tabloidavisen The Sun brakte nyheten om at Boris Johnson har et utenomekteskapelig forhold til en 31 år gammel kvinne. De to har møttes i partikretser og flere britiske aviser kunne melde om hete sms-er og stevnemøter.

Det er ikke første gang Johnson har vært utro, og kona Marina Wheeler skal ha gått lei og tatt ut skilsmisse.

Boris Johnson tilbyr kaffe til journalister som venter på en kommentar fra ham utenfor der han bor ved Thame i Oxfordshire, August 12, 2018. Johsons skilsmisse blir tolket som et tegn på at han bereder grunnen for sitt kandidatur til ledervervet i Det konservative partiet. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Kommentatorene mente nyheten om skilsmisse ikke var tilfeldig. Flere mener at Johnson ønsker seg landets sjefsstol, og en brysom privatsak måtte således ryddes av veien.

Trampeklapp

Statsminister Theresa May er samtidig villig til å endre på sin brexit-plan i retning av en enklere frihandelsavtale, men mener mye er opp til EU i sluttspurten av forhandlingene. May kritiserer Johnson indirekte.

– Man skal ikke leke politikk med Storbritannias framtid, sier hun til The Times.

Det kom ingen klare indikasjoner på at Johnson ønsker å ta over partiet og statsministerposten med det første. Først må brexit leveres, mener han.

– Nå ber jeg regjeringen støtte Theresa May på en måte som er tro mot konservatismen og som viser at vi har tro på dette landet, sa Johnson.

Etter planen er det ikke valg i Storbritannia før i 2022. Men brexit gjør et nyvalg sannsynlig før det.

Boris Johnson har ikke villet utelukke at han kommer til å stille som kandidat til å ta over ledervervet i partiet.