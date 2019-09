Boris Johnson ber om mistillitsforslag mot seg selv

Høyesterett ga statsminister Boris Johnson en kraftig ørefik i går da de slo fast at han handlet ulovlig da han suspenderte Parlamentet i fem uker.

Som en konsekvens gjenåpnet Parlamentet i dag med en kampklar gjeng politikere i salen.

Johnson ber opposisjonen om å fremme et mistillitsforslag mot ham og regjeringen hans, dersom de ikke vil la ham få gjennomføre brexit innen fristen 31, oktober.

– Hvis opposisjonen ikke har tillit til regjeringen, skal de få en sjanse til å bevise det. De har frist inntil møtet heves med å komme med et mistillitsforslag mot regjeringen, sier Johnson.

SE VIDEO: Boris Johnson med ultimatum da han møtte i parlamentet i kveld. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Boris Johnson med ultimatum da han møtte i parlamentet i kveld.

Han var åpenbart opprørt over at opposisjonen blokkerte hans forsøk å å utlyse nyvalg tidligere denne måneden.

– Vil han (Jeremey Corbyn) også forsøke å unngå et mistillitsforslag mot meg for å ikke vekke velgernes vrede. Jeg er usikker på om han egentlig vil bli statsminister, sier Johnson.

– Parlamentet er paralysert

– Folk vil ha oss ut av EU innen 31. oktober. Med eller uten en ny avtale. Dette parlamentet vil ikke at brexit skal skje i det hele tatt. De er paralysert, sier Johnson.

Talen hans ble forsøkt overdøvet av tilrop fra opposisjonens side av salen. Speaker John Bercow forsøkte gjentatte ganger å roe støynivået.

Johnson rettet kraftig kritikk mot opposisjonen for å ikke respektere folkets vilje om å forlate EU og for å forsinke andre viktige politiske utfordringer landet står overfor.

– De peker nese til de 17,4 millioner menneskene som stemte for å forlate EU. Men vi vil ikke svikte folket som sendte oss hit vi er, sier Johnson.

– En farlig statsminister

Labour-leder Jeremy Corbyn var lite imponert over Johnsons rasende innlegg:

– Dette var ti minutter med innholdsløs roping fra en farlig statsminister som tror han står over loven, men som i realiteten ikke er skikket til jobben sin, sier Corbyn.

Corbyn sier han er glad for at de folkevalgte er tilbake på jobb og kan holde regjeringen ansvarlig for dens feil.

– Denne regjeringen svikter det britiske folk, og det britiske folk vet det.

– Etter at Høyesterett i går slo fast at statsministeren brøt loven da han forsøkte å stenge parlamentet på et avgjørende tidspunkt, burde han hatt anstendighet nok til å trekke seg, la Corbyn til.

Corbyn sier at han i likhet med Johnson også ønsker seg et nyvalg.

– Hvis du vil ha et nyvalg, skaff en utsettelse av brexit og la oss ha et nyvalg, sier Corbyn.

– Feiginger!

Før hovedpersonen selv kom på banen, sendte han sin politiske bulldogg Geoffrey Cox.

Regjeringsadvokat Geoffrey Cox tordnet mot opposisjonen i Underhuset onsdag. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

– Dette Parlamentet burde hatt mot til å stå ansikt til ansikt med velgerne, men det vil det ikke fordi det vil stanse brexit. Dette er et dødt Parlament, og har ikke noen moralsk rett til å sitte, sa Cox til kraftig buing i salen.

Det var et klart tegn på at regjeringen ikke har tenkt å sitte stille i båten og unnskylde seg overfor Parlamentet og dronning Elizabeth etter den ulovlige suspensjonen.

Regjeringens plan er heller å skylde på Parlamentet fordi de ikke leverer brexit som velgerne ba om i en folkeavstemning.

Boris Johnson blir bedt om å gå av

En samlet opposisjon vil be statsminister Boris Johnson om å gå av. Men det har han ingen intensjon om å gjøre.

Et stort knippe demonstranter for og imot brexit møtte opp foran Underhuset onsdag. Foto: Frank Augstein / AP

Et forsøk på å få flertall for en nyvalg har også gått i vasken for Johnson. Regjeringen kan komme til å forsøke å få til et nyvalg på nytt. Det krever to tredjedels flertall.

Regjeringen har ikke lenger noen majoritet, og sliter med handlingslammelse i Parlamentet. Opposisjonen vil ha et nyvalg, men ikke nå. De vil heller ikke nå stille et mistillitsforslag.

– Vårt første mål er å hindre en hard brexit. Derfor er det ikke riktig å stille et mistillitsforslag nå, sier leder Jeremy Corbyn i Labour.

Opposisjonen stoler ikke på statsminister Johnson. De er engstelig for at resultatet av et nyvalg skal rokke ved loven som pålegger statsministeren å be om en utsettelse av brexit dersom han ikke får igjennom en brexitavtalen med EU innen 19. oktober.

Videre vil opposisjonen forsøke å avdekke mer av hva som skjedde da regjeringen bestemte seg for å suspendere Parlamentet.