Boris ber om nyvalg, men kan få et nytt nei

Statsminister Boris Johnson annonserte sin plan for et nyvalg 12. desember. Dette mente han var et «fornuftig» tilbud til dem som trengte mer tid til å lese seg opp på avtalen han har forhandlet fram.

Hvis det er slik at Parlamentet virkelig ønsker mer tid til å studere denne utmerkede avtalen, så kan de få tid til det – men da må de også si ja til nyvalg 12. desember.

Johnson sier at datoen gir de folkevalgte muligheten til å gå nøye gjennom brexitavtalen som Underhuset sluttet seg til tirsdag, med 322 mot 308 stemmer.

Torsdag debatterte Underhuset dronningens trontale, som blant annet inneholder statsministerens plan for landets ferd ut av EU.

Det var på forhånd spekulert i om Underhuset ville stemme nei, og det ville i tilfelle vært første gang siden 1924 at en trontale er stemt ned. Men talen ble godkjent med 310 mot 294 stemmer.

Skal stemme mandag

Forslaget om nyvalg 12. desember blir formelt lagt fram i Underhuset på mandag. Det skal stemmes over forslaget samme dag, ifølge Jacob Rees-Mogg som er leder for Underhuset.

På Twitter appellerte Boris Johnson i dag til Labour-leder Jeremy Corbyn om å si ja til nyvalg.

Går mot nye nederlag

Men det er ikke opp til Boris Johnson å bestemme at det skal bli et nytt valg. Han vil trenge to tredjedels flertall. Det betyr at han vil trenge støtte fra Labour, som allerede har sagt nei. Det samme har Liberaldemokratene og De grønne sagt.

Johnson har bedt om nyvalg to ganger før, og fått nei. Det er første gang i historien at Underhuset har sagt nei til en statsminister som ber om nyvalg.

Labours Valerie Vaz, som er partiets leder i underhuset, sa i kveld at de vil støtte forslaget om et nyvalg bare hvis alternativet om brexit uten avtale blir utelukket.

Sist Johnson ba om nyvalg, ble han stemt ned.

Dersom han også denne gangen får nei, er det flere muligheter.

Han kan stille kabinettsspørsmål, det vil si at han setter sin (og regjeringens) stilling inn på det, og håpe at han taper.

Eller han kan komme med et lovforslag om nyvalg, som kun krever simpelt flertall.

Tirsdag denne uka fikk Johnson flertall i Underhuset for utmeldingsavtalen han har forhandlet fram med EU. Men tidsplanen ble altså nedstemt, og dermed var det meste uklart igjen.

Utmeldingen fra EU har altså gått helt i stå for Boris Johnson. Statsministeren har blitt tvunget av Underhusets flertall til å be EU om en utsettelse av brexit til 31. januar, noe han gjorde sterkt motvillig. I morgen skal EU trolig avgjøre den britiske søknaden.

Den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, var nådeløs mot Johnson på Twitter i kveld.

