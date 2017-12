Borgerrettighetsforkjemper Rosalyn (70) kjørte 288 velgere til valglokalene

– Jeg er så glad at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Jeg er så lykkelig, så lykkelig. Vi tok oss sammen og ordnet opp her, sier Brown.

NRK møter henne på en valgvake for Doug Jones i Birmingham i Alabama. Amerikanske medier har nettopp kåret Jones til valgvinner, og president Donald Trump har gratulert demokraten med seieren.

Alabama har tradisjonelt vært en konservativ, republikansk delstat. Med Jones' valgseier er det første gang på 25 år at en demokrat er blitt valgt til senator i Alabama.

– Har kjempet hardt for at vi skal kunne stemme

I de store byene i Alabama bor det mange demokrater og afroamerikanere, og der var det flere enn ventet som stemte.

VINNERE: Doug Jones vant senatsvalget i Alabama og er med det den første demokraten på 25 år som er blitt valgt til senator i delstaten. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Rosalyn Brown bidro til dette. Hun gjorde alt hun kunne for å sikre så mange stemmer til Jones som mulig – hver stemme telte.

– Jeg kjørte 288 personer for å stemme, og jeg har hjulpet 86 tidligere straffedømte med å få tilbake stemmeretten, sier hun.

– Jeg sa til dem at jeg har kjempet så hardt og vært gjennom så mye bare for at du skal kunne stemme, og så skal du ikke bruke stemmeretten?!

GLADE: Anne McDormand og Rosalyn Brown er lykkelige over at Doug Jones vant senatsvalget i Alabama. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

70-åringen husker hvordan vannkanoner kjentes på kroppen, og hun har opplevd kirker og afroamerikanske menigheter bli bombet på 1960-tallet.

Brown forteller om et av de verste angrepene mot svarte under kampen for borgerrettighetene – om da Ku Klux Klan sprengte en bombe i en kirke i Birmingham. Fire jenter på vei til søndagsskolen, ble drept.

– Vi har kjempet og kjempet. Derfor føles dette så godt, for det harde arbeidet har gitt resultater, sier Brown om nattens valgresultat i Alabama.

Overgrepsanklaget motkandidat

Jones knivet mot republikanske Roy Moore om én av Alabamas to plasser i Senatet. Plassen ble ledig da president Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister.

Det var stor spenning knyttet til valget, kanskje spesielt fordi Moore i november ble anklaget av seks kvinner for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de var tenåringer. Moore var da i 30-årene og arbeidet som advokatfullmektig. To av dem anklaget ham for overgrep og antastelser.

Dette førte til at flere av partikollegaene hans, inkludert republikanernes ledere i Senatet og Representantenes hus, Mitch McConnell og Paul Ryan, ba ham om å trekke seg.

President Donald Trump fortsatte likevel å støtte Moore, og senest tirsdag skrev han på Twitter at folk måtte stemme på republikaneren.

Selv har Moore avvist anklagene og betegnet dem som «skittent, politisk spill».