Borgermesteren i Washington D.C. kaller storming for terrorisme

* Onsdag var tilhengere av president Donald Trump samlet i Washington D.C. for å vise sin støtte til presidenten, protestere mot valgresultatet og høre Trump tale.

* Demonstrasjonene utviklet seg mens Kongressen seremonielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalget.

* Ved 13.30-tiden lokal tid brøt opprørere gjennom barrikader på baksiden av kongressbygningen, og politiet klarte ikke å stanse dem.

* En halvtimes tid senere kom de første meldingene om at opprørere hadde kommet seg inn i bygningen. Møtene i Kongressen ble stanset, og kongressmedlemmer ble evakuert. Flere folkevalgte gjemte seg under setene sine før de ble evakuert.

* Bevæpnet politi tok etter kort tid seg inn i bygningen. FBI, spesialstyrker (S.W.A.T.), opprørspoliti og nasjonalgarden bidro for å holde folkemengdene under kontroll og rydde bort folk fra kongressområdet.

* En kvinne som forsøkte å ta seg inn gjennom en barrikadert dør inne i bygget, ble skutt og drept. Tre andre mistet livet i det politiet beskriver som «medisinske nødhendelser».

* Flere politibetjenter ble også skadd. Over 50 personer er pågrepet. I tillegg ble også minst to bomber funnet og uskadeliggjort.

* Guvernøren i Washington D.C. innførte et portforbud fra klokken 18 lokal tid (midnatt norsk tid) fram til klokken 6 dagen etter.

* Samtidig som opptøyene pågikk, tvitret Trump at valget var stjålet fra ham og la ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men at de måtte gå hjem.

* En rekke republikanere som har vært nære støttespillere til Trump, har tatt sterkt avstand fra volden og stormingen av Kongressen. Statsledere verden over har i tur og orden fordømt opprøret, deriblant flere Trump-vennlige ledere.

* Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen.

* Kort tid etterpå kom Trump med en uttalelse hvor han framholder sin motslettelse av valgresultatet, men samtidig lovte å bidra til en fredelig maktovertakelse.

* I kjølvannet av opptøyene er Trump blitt midlertidig utestengt fra alle sosiale medier. I Washington har unntakstilstanden blitt forlenget med 15 dager, noe som betyr at den vil vare til dagen etter at Biden er innsatt som ny president 20. januar.

* Flere demokrater har tatt til orde for å stille Trump for riksrett og fjerne ham før innsettelsen senere denne måneden. Demokratene har også sendt et brev til visepresident Mike Pence, hvor de ber ham ta over som president.

