– Det er tydelig at dette er en viktig konferanse for den russiske presidenten Vladimir Putin, sa utenriksminister Børge Brende (H) da han i formiddag møtte norsk presse utenfor Lomonosov-universitetets historiske bygning ved bredden av Dvinafloden i Arkhangelsk.

Russiske myndigheter har satset mye penger og prestisje på konferansen «The Arctic - Territory of Dialogue», «Arktis – et territorium for dialog», i Arkhangelsk.

Tittelen for konferansen er neppe tilfeldig valg. Russland har måttet tåle internasjonal isolasjon og sanksjoner etter at landet i 2014 annekterte den ukrainske Krimhalvøyen og fremdeles aktivt støtter prorussiske separatister øst i Ukraina.

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen har vært kritisk til at den norske regjeringen har frosset de fleste kontaktene på høyt politisk nivå med Russland. Foto: Jurij Linkevitsj

–Til tross for uenigheten om Ukraina er det likevel viktig å videreføre det bilaterale samarbeidet med Russland, sier utenriksminister Børge Brende.

– Og på en del områder har vi faktisk sett at dette samarbeidet har utviklet seg, til tross for den spente internasjonale situasjonen.

Han trekker fram en utvidelse av grenseboeravtalen mellom Sør-Varanger og den russiske nabokommune Petsjenga, samt en avtale om seismikkskyting som gjør det mulig for fartøyer fra begge land å krysse grenselinjen i Barentshavet.

Riktig tidspunkt

– Jeg mener at det nå er rette tidspunktet for å komme til Russland, sier Brende, som sist besøkte Norges østlige naboland i januar 2014, altså før Ukraina-krisen skapte en isfront mellom Russland og resten av Europa.

Børge Brende brukte den første dagen under konferansen i Arkhangelsk til å trekke fram den betydning urbefolkningene har innefor samarbeidet i Arktis.

– Urbefolkningene bor i alle landene i nord, og det er svært viktig at de ikke blir rammet av det spente politiske klima som akkurat nå er i verden, sier Brende til NRK.

Børge Brende besøkte også nenetsernes skinngamme utenfor møtelokalet i Arkhangelsk Foto: Jurij Linkevitsj

På plass i Arkhangelsk er også ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger i Finnmark. Han mener det er på høy tid at Norge nå gjenopptar de politiske kontaktene med Russland på høyt nivå.

– Jeg mener også at den russiske politikken overfor Ukraina er et brudd på folkeretten, men det skjer overalt i verden, og vi kan ikke slutte å snakke med et land som er vår nabo, sier Rafaelsen.

Han er svært glad for at Børge Brende nå har valgt å dra til Russland og håper at dette kan skape ny giv i samarbeidet over grensen i nord.

– Vi har sett en kraftig nedgang i grensepasseringene over Storskog, og vi har sett at det har blitt lavere aktivitet på havnen i Kirkenes. Så vi har fått merke det dårlige forholdet mellom Norge og Russland på kroppen sier Rune Rafaelsen.

Lavrov – ingen store problemer mellom Norge og Russland

Russland ønsker altså å fokusere på de mulighetene som ligger i økonomisk samarbeid i Russland, og utenriksminister Børge Brende ble i dag vist rundt i utstillingslokalet som er bygd opp i tilknytning til konferansen, av den russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozin.

Rogozin var mannen som i april 2015 skapte overskrifter da han mellomlandet på Svalbard, til tross for at han stod på EUs og Norges liste over personer som var uønsket på grunn av sin støtte til den russiske politikken i Ukraina.

Siden den gang har det dukket opp flere vanskelige saker i de norsk-russiske forbindelsene, blant annet visumnekten til de to norske stortingspolitikerne Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell og innreiseforbudet til journalisten Thomas Nilsen.

– Jeg fikk signaler fra den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov da jeg møtte ham i Bonn under G20-møtet i februar, at det ikke er noen store problemer i forholdet mellom Russland og Norge. Det er et godt grunnlag for samtalene mellom meg og Lavrov her i Arkhangelsk sier Børge Brende til NRK.