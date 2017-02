Bono om Erna: – Jeg er din fan

– Jeg trodde svaret var enkelt, jeg er jo din fan! svarte Bono med et stort smil på Erna Solbergs spørsmål om artisten kunne forklare pressen hvorfor han ønsket å snakke med Norges statsminister.

– Jeg er fan av deg personlig, ditt land og jeg er fan av det faktum at du har holdt landet ditt i ledersjiktet når det gjelder utviklingsbistand. Ingen land gjør utviklingspolitikk bedre enn Norge, smisket Bono videre.

Møtet mellom Solberg og artisten, som er kjent for sitt engasjement for å bekjempe fattigdom og nød, kom i anledning av at Norge, sammen med Nigeria og Tyskland skal organisere en humanitær konferanse i Oslo 24. februar. Bonos organisasjon ONE er en av deltakerne.

Temaet for konferansen er krisen i Nigeria og regionen rundt innsjøen Chad i nordøst, som herjes av terrorgruppa Boko Haram. Målet er å rette politisk fokus på området og få økonomisk støtte til en nødhjelpsoperasjon. Både FN og ulike organisasjoner deltar.

​

– Vanligvis må jeg vri armen til statsledere jeg møter

– Jeg har selv vært nordøst i Nigeria og sett hva over to millioner mennesker på flukt fra Boko Haram betyr. Det er ikke et vakkert syn. Det er kaos, sa Bono.

På sikkerhetskonferansen i Tyskland ønsket han å fortelle statsledere at man ikke kan opprettholde sikkerhet og fred uten god utvikling og bistand.

– Vanligvis er jeg på slike konferanser for å vri armen til statslederne og det kan bli forferdelige krangler, men nå kom jeg bare for å si takk, sa Bono og gestikulerte med armene mot Solberg.

– Noen av de verste overgrepene i verden har skjedd ved Lake Chad, sier utenriksminister Børge Brende. FOTO: Jeroen Mortier. Du trenger javascript for å se video. – Noen av de verste overgrepene i verden har skjedd ved Lake Chad, sier utenriksminister Børge Brende. FOTO: Jeroen Mortier.

Utelukker ikke bistandsamarbeid med Trump

På spørsmål hva Bono synes om USAs nye president, Donald Trump, svarte artisten at han ikke ønsket at det skulle stjele oppmerksomheten fra saken.

– Jeg har gjort dette lenge nok til å forstå at enhver kommentar fra meg om Donald Trump vil bli en overskrift, men jeg ønsker at fokuset skal være på hva vi gjør for å bekjempe ekstrem fattigdom og sykdom.

Bono ønsket likevel ikke å avvise at han i framtida kunne komme til å samarbeide med Donald Trump om bistandsarbeid.

– Ingen trodde at tidligere president Bush ville komme til å lede den største helseinnsatsen innen medisin for å bekjempe HIV og Aids, men vi arbeidet veldig tett med ham, selv om bandet mitt ikke ville snakke med meg på en stund, flirte Bono.

– Du trenger kun én grunn for å jobbe sammen. Jeg vet ikke hvor USA beveger seg, men vi får se.