Bomberegn over Jemens hovedstad etter drapet på ekspresident

– Situasjonen i Jemen er blitt enda mer uavklart. Det er helt umulig å si hvordan utviklingen framover vil bli, men det blir neppe roligere, sier PRIO-forsker og Midtøsten-ekspert Jacob Høigilt til NTB.

Redd Barnas representant i Jemen sier det var vanskelig å forestille seg at situasjonen i Jemen kunne bli enda verre.

– Men med den siste opptrappingen har det faktisk skjedd, sier landsjef Tamer Kirolos.

Saudi-Arabia har gjennomført minst 25 luftangrep i tettbebygde Sanaa siden mandag, melder nyhetsbyrået AP. Den massive bombingen tolkes som hevnangrep for drapet på Jemens ekspresident Ali Abdullah Saleh.

FNs sikkerhetsråd oppfordrer tirsdag partene til å deeskalere situasjonen.

Ingen kompromisser

Høigilt mener at en av grunnene til at Saleh ble drept var at han nok en gang skiftet side og denne gang valgte å nærme seg alliansen ledet av Saudi-Arabia.

– Det viser at Houthi-opprørerne ikke ønsker noen kompromisser, sier han.

Den arabiske ligaens leder, Ahmed Aboul Gheit, fordømmer drapet på Saleh og advarer mot en eskalering av krigen.

– Alle midler må tas i bruk for å redde jemenittene fra dette marerittet, sier han.

Falt for eget grep

Statsviter og Jemen-ekspert Stig Jarle Hansen mener at Saleh falt for eget grep.

– Saleh var en mester i å spille fiender ut mot hverandre. Det er nesten ingen gruppe i Jemen som ikke en gang har vært en alliert til Saleh. Nå forsøkte han å bytte side enda en gang, men denne gangen falt han for eget grep, sier Hansen.

Han tror nå det blir en brytningstid i Jemen, der houthiene vil forsøke å få kontroll, samtidig som den saudiarabiske alliansen vil forsøke å rykke fram.

– Jeg tror det vil ende med en skyttergravskrig til slutt, mener Hansen.

Houthi-tilhengere trosset bombingen og demonstrerte i Sanaa tirsdag. Foto: Hani Mohammed / AP

Mer lidelse

Lokalbefolkningen har nå enda færre utsikter til bedring i sin livssituasjon.

– De er fanget i en fryktelig konflikt. De har ingen steder å gjemme seg. Koalisjonen ledet av Saudi-Arabia er fullstendig hensynsløse, de bomber alt fra sykehus til flyktningleirer. Houthi-militsen er på sin side svært dårlige til å administrere områdene de kontroller, sier Høigilt.

– Det blir mer lidelse for befolkningen, tror også Hansen.

Kirolos, som oppholder seg i Sanaa, sier at det ikke lenger er mulig å gi livreddende hjelp, og ber om umiddelbar våpenhvile.

– De siste dagene har vært ubeskrivelig skremmende for barn som opplever den intense beskytningen.

– På grunn av kamphandlingene er vi ikke i stand til å nå sivilbefolkningen, sier han.

Tusenvis er drept

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og FN har også oppfordret de stridende partene til å innføre en midlertidig våpenhvile, slik at hjelpen kan nå fram til sivilbefolkningen.

FNs humanitære koordinator i Jemen, Jamie McGoldrick mener imidlertid at det viktigste for befolkningen nå, er at den saudiledede alliansens blokade oppheves.

– 27 millioner liv står på spill, sier McGoldrick

Men det er lite håp om at krigshandlingene vil avta. Jemens eksilpresident Abd-Rabbu Mansour Hadi har etter at Saleh ble drept, gitt ordre om en bakkeoffensiv mot hovedstaden Sanaa.