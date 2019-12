Bomber og granater i sandkassen

Det er ikke så dramatisk. Ennå.

Hvis du likevel synes generalsekretær Jens Stoltenberg hadde litt høye skuldre da han gikk inn i Elyséepalasset i Paris kun dager før London-møtet? Ja, da kan det være du så riktig.

70-årsmarkeringen i London kan raskt bli Stoltenbergs mest krevende toppmøte til nå.

Det handler om vårt felles forsvar av Europa. Dette er grunnene til dette er blitt litt vanskeligere:

Svekket tillit mellom Europa og USA

Svekket tillit mellom Tyrkia og andre allierte

Spørsmålet om hvorvidt et EU og Europa på egne militære ben er et alternativ til Nato

Etter The Economist publiserte sitt intervju med president Macron gikk det ganske kort tid før et møte i Paris var avtalt. Foto: BERTRAND GUAY / Scanpix

Kampen om overskriftene er en kamp om Nato

Ikke alt Trump sier eller tvitrer virker tenkt ut lenge i forveien. Kontrasten til Macron er sterk. Å få dem til bords samtidig er litt som å spise østers med peanøttsmør.

Det er det Stoltenberg nå får servert i London.

Siden 2017 har president Macron sette hvordan Trump har kuppet overskrifter ved nær å trakassere både generalsekretær og andre lands regjeringssjefer.

Den franske presidenten har sett hvordan regjeringssjefer i Nato, EU og G7 nær har gått på tærne for ikke å gjøre den amerikanske presidenten sint. I seg selv en litt pinlig øvelse hvis man bærer noen gram stolthet i kroppen.

Macron har en kombinasjon av to egenskaper kanskje ingen andre regjeringssjefer i Europa har. Han verken avskyr eller er redd for Donald Trump.

I stedet var hans strategi fra begynnelsen å forstå og forsøke å vinne Donald Trump over på sine side. Uten å lykkes. Særlig er USAs utmeldelse av Parisavtalen om klima et nederlag for Macron.

Å lese Trump

Innsatsen har likevel gjort at Macron trolig leser Trump bedre enn de fleste.

Han var fast bestemt på at Trumps krav om at Europa må betale mer, ikke skulle få dominere London-møtet. Noen få uker før møtet gir han et intervju i The Economist hvor han beskrev alliansen som «hjernedød» og uten en strategi for Europa.

Vel vitende om dette var nok til å ta å kuppe agendaen og å gjøre Trump til den som må svare.

Da Trump ankom London, var det brått han som forsvarte alliansen.

Trump sa Macrons uttalelser var dypt fornærmende overfor alliansen selv om han kritiserte sine allierte og særlig angrep Tyskland for å ikke betale nok.

I kjernen av hva som er Stoltenbergs jobb

Macrons kritikk handlet mer om politisk tenkning enn dagens utplassering av militære styrker.

Dette gjør ikke saken noe bedre for Stoltenberg. Den politiske tenkningen og diskusjonen er det generalsekretæren som skal styre.

Særlig er det USAs uttrekking av Syria utløsende for Macrons kritikk.

USA forlot Syria uten å varsle Nato-allierte og åpnet for at Nato-landet Tyrkia kunne gå inn i Syria for å sette kurdiske militser ut av spill. Den kurdiske YPG-militsen har vært en viktig alliert av Frankrike og USA i kampen mot IS, men Tyrkia regner det som en trussel.

Da USA trakk sine styrker ut av Syria stod deres allierte i kurdiske militser alene igjen til å kjempe mot en gammel fiende; Nato-landet Tyrkia. Foto: DELIL SOULEIMAN / Scanpix

Ifra sør rykket russiske styrker inn i vakuumet som oppstod og overtok baser amerikanerne hadde hatt.

I tillegg sa Trump at fremmedkrigere fra IS som i dette kaoset ville klare å rømme vil reise til Europa. Altså de er ikke USAs problem.

I større grad en allianse fremstår USA, Tyrkia og europeiske allierte som spent i triangel av motstridende interesser.

Det styrker ikke tilliten at Tyrkia har kjøpt anti-antiluftskyts-systemer av Russland.

Glade allierte. Får de renset luften? Frankrikes Macron, Storbritannias Johnson, Tyrkias Erdogan og Tysklands Merkel før 70 års markeringen starter for fulgt. Foto: Murat Cetinmuhurdar/PRESIDENTIAL / Reuters

Hvem er fienden?

Macron spør retorisk hva som skjer hvis et av Nato-landene i dette geopolitiske landskapet påberoper seg alliansens artikkel 5; altså at de er under angrep og at et angrep på ett Nato-land er et angrep på alle Nato-land.

Hvem er egentlig fienden? spurte Macron med Stoltenberg ved sin side i Elyséepalasset i Paris.

Der og da kunne Macron ha lagt uttalelsen om at «alliansen er hjernedød», død. Det gjorde han ikke. I stedet sa han at spørsmålene han har reist ennå ikke er besvarte.

Ifølge Macron gir det kun mening å om snakke om kostnader og byrdefordeling, altså at Europa skal betale mer av hva Nato koster, hvis alliansen bedre klarer å sette ord på hva den skal bety for Europa i fremtiden.

– Dette var kanskje en nødvendig «Wake up call», for å bruke en anglisisme, smilte Macron.

Er et eget EU forsvar et alternativ til Nato?

De færreste tror at selv Macron mener det. Angela Merkel er tydelig på hun ikke tror det, men også hun mener Europa i større grad må bygge sitt eget militære forsvar og sin egen forsvarsindustri. Altså at våpenprogram utviklet i EU må bli en større del av Natos strategi og avskrekking.

Og hadde ideen om et EU-forsvar vært helt død, ja da hadde ikke Stoltenberg måttet bruke så mye energi på å avvise denne tanken.

Da møtet med Stoltenberg var over, valgte den franske presidenten likevel å ta med seg spørsmålene og kritikken av Nato videre og inn i London-møtet.

Trolig det motsatte av det Stoltenberg ønsket å oppnå med sin snarvisitt til Paris.