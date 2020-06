Bolton-lekkasjene: Kan de felle president Trump?

John Bolton har vært flue på veggen, hvisket i øret og stått rett bak Donald Trump i 17 måneder.

Som Trumps lengstsittende sikkerhetsrådgiver, har han observert, notert og nå snart publisert en haug med påstander om presidenten og hva han har drevet med:

Trump skal ha bedt Kinas president om hjelp til å vinne valget og støttet interneringen av landets muslimske minoritet. Han skal ha truet med å forlate Nato og trodd at Finland var en del av Russland. BBC oppsummerer de viktigste lekkasjene i denne artikkelen.

Men han ville ikke fortelle noe av dette til Kongressen, da mange ønsket at han skulle vitne i riksrettssaken mot Trump i februar. Han ventet til han kunne skrive det i sin egen bok. Akkurat det får han ganske mye kritikk for, blant annet fra kommentatorplass i New York Times.

– Trump er farlig for USA

I et eksklusivt intervju med ABC News i natt, sa Bolton at Trumps presidentskap er farlig for landet:

– Jeg håper historien vil huske ham som en president som kun satt en periode, og ikke en som sendte landet inn i en irreversibel nedadgående spiral.

Bolton sier i intervjuet at landet kan komme seg over en periode.

– Jeg er mer bekymret dersom det blir en periode nummer to, sa Bolton.

Trump ville stanse boken – fikk nei

Boken kommer i butikkene i morgen. Det amerikanske justisdepartementet forsøkte å stanse utgivelsen fordi den skal inneholde hemmeligstemplede opplysninger. Lørdag avviste en dommer forsøket.

Donald Trump raser mot utgivelsen. Før helgen brukte han Twitter til å omtale Bolton som en løgner og en «sick puppy». Begrepet brukes for å beskrive en person som er mentalt forstyrret.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hva kan boken få å si?

Spørsmålet mange nå stiller seg, etter halvannen uke med lekkasjer og innbitt kamp fra Trump og hans folk om å få stanset boka, er: Vil den få noe å si for Trump?

Vi har stilt tre eksperter på USA og amerikansk politikk tre spørsmål:

Hva er den viktigste lekkasjen? Hvor troverdig er Bolton og boka hans? Hvor stor betydning vil boka få for valget?

Kina

Den mest oppsiktsvekkende opplysningen er uten tvil at Trump ba den kinesiske lederen Xi Jinping om hjelp til å bli gjenvalgt gjennom økt kinesisk import av hvete og soyabønner fra USA. Det mener rådgiver i den liberale tankesmien Civita, Eirik Løkke.

Eirik Løkke trekker frem at Boltons påstander ligner andre medarbeidere sine.

– At Trump også støttet Kinas bygging av leire for å internere Uigurene er bemerkelsesverdig, og bidrar til å undergrave USAs moralske lederskap på den globale scene. Uten at det nødvendigvis bekymrer Trump, skriver Løkke til NRK.

Og han får støtte av sin kollega i den konservative tankesmien Minerva, Jan Arild Snoen.

– For meg er det mest hårreisende at Trump ga OK-signal til kinesernes interneringsleirer for uigurene. Men at Trump var svært nær å trekke landet ut av NATO-samarbeidet er også oppsiktsvekkende, selv om jeg tror at dette ville ha vært mer enn selv et tamt republikansk parti kunne ha svelget.

Også generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt, mener hans samtaler med Kina er de mest oppsiktsvekkende. Hun understreker at hun ikke har lest boken, kun lekkasjene. Hun er også skeptisk til Bolton sin intensjon bak boken.

– Mange vil nok mene at Bolton er ute etter hevn, penger og stiller spørsmål ved hvorfor han ikke sto frem og sa det han skriver under Riksrettssaken mot Trump. Likevel er Bolton en gammel traver med erfaring fra tre tidligere republikanske administrasjoner bak seg.

Tror på Bolton

For alle er enige om at det ikke er grunn til å betvile det Bolton skriver i boka.

– Bolton er kontroversiell og mislikt av mange, men de færreste oppfatter ham som en løgner, mener Løkke.

Jan Arild Snoen trekker frem Trumps samtaler med Kinas leder som det mest interessante i boken. Foto: Privat

– Han kom i konflikt med Trump og fikk sparken, men jeg anser likevel Bolton som troverdig. Problemet er å få påstander verifisert av andre, helst «on the record», sier Snoen.

– Hans vurderinger av Trumps personlighet og væremåte, som «uforutsigbar og impulsiv» og bare opptatt av «egne behov», bekrefter det inntrykk mange andre i administrasjonen har gitt av presidenten. Trumps manglende forståelse for demokratiske spilleregler og konstitusjonen, er heller ikke noe nytt. Ei heller at Russland har påvirket ham eller at han truet med å forlate Nato, slik Bolton skriver, sier Hansen Bundt.

For Boltons beskrivelser av Trump likner på det som alt har kommet fra andre av presidentens nære medarbeidere som John Kelly, Jim Mattis og Michael Cohen. Samtidig mener Løkke at timingen på utgivelsen kan skade Boltons troverdighet. Flere av opplysningene i boka kunne nemlig vært relevante i riksrettssaken mot Donald Trump:

– At Bolton ikke delte disse opplysningene i februar kan tyde på at Bolton er mer opptatt av å tjene penger på boksalg, enn å tjene demokratiet ved å bringe essensiell informasjon til de folkevalgte, sier mannen fra Civita.

Han tror boka vil få begrenset betydning ut over å svekke Trumps troverdighet som en som står opp mot Kina.

– Gjennomgående forteller denne boken egentlig det mange amerikanske velgere allerede vet: Presidenten i USA er en korrupt løgnhals, sier Løkke.

Heller ikke Snoen tror denne boka vil være avgjørende for presidentvalget i november.

– Liten, siden det blir påstand mot påstand. De aller fleste har sterke meninger om Trump fra før, og utenrikspolitikk er nok ikke det som flytter mange av de usikre. Men Trump er på defensiven på mange områder for tiden, og boken hjelper ikke.

Kate Hansen Bundt mener boken kan stjele mye oppmerksomhet. Foto: Den Norske Atlanterhavskomiteen

– Den kan slå begge veier for Trump, men mest sannsynlig føre til ytterligere polarisering i valgkampen. Trumps dedikerte tilhengere vil avfeie Bolton som ute etter hevn og penger, mens motstanderne vil benytte Boltons bok for alt det er verdt for å fremstille Trump som farlig og udugelig. Bolton sliter imidlertid med at ingen – hverken republikanere eller demokrater – er spesielt begeistret for ham, så trolig veier hans ord mindre enn andres. Likevel kan boken stjele mye oppmerksomhet i en periode av valgkampen hvor Trump trenger positiv omtale etter Covid-19-krisen og de siste ukenes tøffe demonstrasjoner, sier Hansen Bundt.