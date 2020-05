Bolsonaros norske ex-kone: – Han er litt macho

Hun heter Ana Cristina Siquiera Valle og var tidligere gift med Bolsonaro.

Hun er nå norsk statsborger, men bor deler av året i Brasil, der hun jobber som lokalpolitiker i en småby i delstaten Rio de Janeiro.

I et intervju via nett-tjenesten WhatsApp stiller NRK henne følgende spørsmål:

– Hva er de beste og dårligste egenskapene til personen Jair Bolsonaro?

– Sier det han mener

Ana Cristina og Jair Bolsonaro da de var et ektepar. Sammen har de en sønn som nå er 22 år gammel. Foto: Privat

– Han er ærlig. En som bekjemper korrupsjon. Han sier det han mener uansett konsekvenser, og han er intelligent, sier presidentens tidligere kone.

Når det gjelder hans dårlige egenskaper, har hun følgende kommentar:

– Dessverre må jeg si at han er litt machomann. Han er litt autoritær. Og når han snakker uten å tenke seg om, så har dét både positive og negative sider.

Det siste vil mange skrive under på. Da koronapandemien kom til Brasil brukte Bolsonaro ord som «hysteri» og en «liten influensa», og hans ex-kone forstår reaksjonene:

Kjemper mot stenging

– Han har gjort både gale og riktige ting under korona-krisa. Men hans største bekymring er at når pandemien er over, vil arbeidsledighet og fattigdom ta livet av flere enn viruset selv har gjort, sier Ana Cristina Valle.

Jair Bolsonaro har kjempet hardt for å unngå en stenging av landet under koronapandemien, og han har ignorert smitteverntiltakene som er innført. Dette har ført til et fall i populariteten, og det er en av grunnene til at enkelte nå krever riksrett mot presidenten.

"Ut med Bolsonaro" krever denne demonstranten. Presidenten har fått hard kritikk for sin håndtering av koronapandemien. Foto: SERGIO LIMA

Likevel viser en ny måling at rundt en tredel av velgerne fortsatt støtter ham. Og hans ex-kone mener han kunne ha oppnådd langt mer som president:

– Hvis ikke kongressen hadde ødelagt for ham, ville det gått mye bedre. Men når hans regjeringstid er over vil Brasil være et mye bedre land, sier hun.

Norsk ektemann

Ana Christina Valle er nå gift med nordmannen Jan Raymond Hansen, som er byggmester i Halden. Sammen fulgte de valgkampen til Jair Bolsonaro høsten 2018, og de var slett ikke overrasket over at han ble valgt, sier nordmannen:

– Den viktigste grunnen til at han ble president var nok at folk hadde fått nok av korrupte politikere som kun tenkte på seg og sine.

Bolsonaros ex-kone sammen med sin norske ektemann, Jan Raymond Hansen. Foto: Privat

– Bolsonaro var mannen som skilte seg ut, han hadde ingen korrupsjonsanklager mot seg, og han sa det han mente og var uredd. Folk ønsket seg et nytt Brasil og de fryktet ett nytt Venezuela, sier Jan Raymond Hansen til NRK.

Misfornøyd med mediene

Hansen og hans kone mener at den brasilianske presidenten blir svært urettferdig behandlet av mediene – både i Brasil og i Norge:

– Brasilianske medier driver med en heksejakt der de kun er ute etter å sverte Bolsonaro. De serverer halve sannheter, mye løgn og skriver aldri om det som også er positivt for Brasil under Bolsonaro, sier han.

– Når det gjelder norske mediers omtale av Bolsonaro så virker det som at mye av det som skrives er en blåkopi av det som skrives om ham i Brasil.

– I tillegg benyttes det Brasil-kjennere som er motstandere av hans politikk og det han står for, sier Jan Raymond Hansen, ektemann til Bolsonaros tidligere kone.

