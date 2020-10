Bolsonaros miljøpolitikk er upopulær blant brasilianerne

Det er skrekkscener som hver dag blir vist til millioner av TV-seere og nettbrukere her i Brasil. Enorme områder av verdens viktigste regnskog, Amazonas, og verdens største tropiske våtmarksområde, Pantanal, blir flammenes rov.

Det er en miljø- og dyretragedie landet knapt har opplevd maken til. Og folk jeg møter på gata her i Rio de Janeiro reagerer med forferdelse, og harme overfor presidenten:

Bruno Ximes og Conceicão Fonceca i Rio de Janeiro er svært kritisk til regjeringens miljøpolitikk. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Han står for en radikal politikk som oppmuntrer folk til å brenne ned skogen og bruke disse områdene til jordbruk, sier 32 år gamle Bruno Ximes. Han får full støtte av sin venninne, Conceicão Fonseca.

– Det er presidentens skyld at vi har alle disse brannene. Den eneste måten å stanse dette på er å bli kvitt ham, sier hun.

20 prosent støtte

I en ny undersøkelse fra PoderData sier 41 prosent av brasilianerne at regjeringen er «dårlig eller elendig» på miljø. Drøyt 30 prosent sier den en sånn passe. Og bare 20 prosent mener den er «god eller utmerket».

Målingen viser også Bolsonaros miljøpolitikk er mest populær i regionen Nord-Brasil, der Amazonas-regnskogen ligger. Det er her folk har størst økonomisk fordel av å hugge trær og bruke områdene til jordbruk og gruvedrift.

Men selv i denne regionen er bare 36 prosent fornøyd med regjeringens innsats.

«Vi er alle Amazonas», står det på denne plakaten under er demonstrasjon i Rio de Janeiro. Foto: LUIS ROBAYO

Som forventet er det Bolsonaros tilhengere som er mest fornøyd med miljøpolitikken. 43 prosent av dem sier den er «god eller utmerket». Blant presidentens motstandere mener hele 85 prosent at miljø- og klima-innsatsen er «dårlig eller elendig», viser undersøkelsen.

– Desinformasjon

Jair Bolsonaro ble innsatt som president i Brasil den 1. januar i fjor. Et av hans viktigste valgløfter var å bruke en større del av regnskogen i Amazonas til næringsvirksomhet.

Hans regjering har svekket miljødirektoratet Ibama og andre etater som skal hindre ulovlig avskoging. Og presidenten avviser all kritikk av miljøpolitikken.

I en videotale under åpningen av FNs hovedforsamling i forrige måned kom han med følgende utspill:

President Bolsonaro kom med harde utspill i sin video-tale til FNs generalforsamling. Foto: Rick Bajornas / AP

– Vi er ofre for en brutal desinformasjonskampanje når det gjelder Amazonas og Pantanal, sa Jair Bolsonaro.

– Brasils Amazonas er enormt rikt. Det forklarer den støtten denne kampanjen har fått fra internasjonale institusjoner som står i ledtog med lyssky interesser, sa presidenten.

Og han benektet at hans regjering har ansvar for brannene.

– Dette er løgner som spres av konkurrenter og fiender av Brasils landbruk, sa Bolsonaro.

– Benekter fakta

Den kjente miljøtalsmannen Marcio Astrini er ikke overrasket over utspillet:

– Bolsonaro har ingen interesse av å bekjempe avskogingen i Amazonas. Tvert imot. Hans politikk innebærer ødeleggelse av skogen, sier talsmannen i et intervju med NRK.

Den kjente miljøtalsmannen Marcio Astrini har ingen tro på at Bolsonaro vil gjøre noe for å bevare regnskogen. Foto: Marcia Alves / Observatario do clima

– Regjeringen støtter dem som bryter loven for å fremme sine økonomiske interesser. Det er bønder, tømmerhuggere, gullgravere og andre. Og presidentens taktikk er å benekte fakta – blant annet de offisielle skogtallene fra Brasils «Institutt for romforskning», sier han:

– Slike utspill er ekstremt alvorlige og svært bekymringsfulle. «Institutt for romforskning» har et godt omdømme internasjonalt. Det bruker en utmerket teknologi, og det regnes som førsteklasses når det gjelder overvåkning av tropisk regnskog, sier Marcio Astrini, som leder miljøorganisasjonen «Obervatório do clima» her i Brasil.