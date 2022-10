Bolsonaro: – Brasil kan drukne i kommunisme

– Det er Gud som har innsatt ham og bestemt at han skal styre denne nasjonen, sier Bolsonaro-tilhengeren Jair Leandro.

NRK møter ham på et valgmøte i Duque de Caxias, en fattig bydel i Rio de Janeiro. Flere tusen mennesker er kommet for å oppleve sin store helt.

Mange av dem tilhører de såkalte pinsekirkene. Og de liker godt at presidenten har valgt mellomnavnet Messias.

– Dette er Guds vilje at han er vår leder. Jair Messias Bolsonaro er presidenten i landet vårt, sier Jair Leandro.

Jair Leandro er evangelisk kristen og en sterk tilhenger av Bolsonaro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Valgkampen her i Brasil går nå inn i sluttfasen, foran valget den 30. oktober. Foran første valgomgang viste meningsmålingene at Bolsonaro hadde liten sjanse for å bli gjenvalgt.

Men han fikk overraskende stor oppslutning, og utfallet er nå helt åpent.

– Gud over alle

Det har vært en beinhard valgkamp, og høyrepopulisten Jair Bolsonaro legger ikke fingrene imellom når han snakker om venstresiden:

– La dere ikke lure. Det kan føre til at Brasil drukner i kommunisme. Overalt der kommunismen dukker opp er følgene de samme: sult, fattigdom, lidelse og tap av frihet, sier presidenten på valgmøtet i Duque de Caxias.

Og han avslutter med sitt faste slagord:

– Brasil over alt! Gud over alle!

President Bolsonaro har fortsatt stor oppslutning blant Brasils velgere. Foto: EVARISTO SA / AFP

Gud, fedrelandet og familien. Det er noen av de viktigste stikkordene for Bolsonaros politikk.

Han er en sterk motstander av abort og han har kommet med svært nedsettende uttalelser om homofile. Han mener også at militærdiktaturet fra 1964–1985 var en god tid for Brasil.

Likevel fikk han 43,2 prosent av stemmene i første valgomgang.

– Kan bli svært voldelig

Jair Bolsonaro har flere ganger sagt at han ikke stoler på landets valgsystem. Og under en demonstrasjon på nasjonaldagen i fjor sa han at «bare Gud kan fjerne meg fra makten».

Det store spørsmålet foran valget om en uke er derfor hva han vil gjøre hvis han taper.

Brasil-kjenneren Henrik Brandão, korrespondent for Dagens Nyheter i Latin-Amerika, svarer slik:

Brasil-kjenneren Henrik Brandão er bekymret for hva Bolsonaro gjør hvis han taper valget. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Jeg tror han vil påstå at det var valgfusk. At det etablerte Brasil er imot ham og at man har manipulert valget. Og han kommer til å vise til meningsmålinger som har vært feil tidligere.

Brandão har bodd og arbeidet i Brasil i 20 år, og frykter det verste. Han tror at Bolsonaros tilhengere kan angripe Valgdomstolen og Høyesterett, som presidenten har utpekt som fiender:

– Bolsonaro selv vil ikke lede et slikt angrep. Men hvis presidenten påstår valgfusk, så kommer hans radikale tilhengere til å gå ut i gatene. Det er masse våpen blant disse folkene, og jeg tror det kan bli svært voldelig, sier Brasil-kjenneren til NRK. '

Tidligere politiker angrep politiet

På mandag fikk man en forsmak på hvor voldelige Bolsonaros støttespillere kan være.

En tidligere parlamentariker, med bånd til Bolsonaro, motsatte seg arrest ved å kaste granater og skyte mot politiet.

Roberto Jefferson er tidligere kastet ut av kongressen etter en korrupsjonsskandale og har vært under arrest siden januar på grunn av det som kalles angrep på demokratiet.

En domstol bestemte at han skulle pågripes igjen etter å ha brutt betingelsene for husarrest ved å kalle høyesterettsdommer Carmen Lucia en heks og prostituert, hvorpå Jefferson barrikaderte seg i sitt hjem i Rio de Janeiro.

Tilhengere av den tidligere brasilianske politikeren Roberto Jefferson demonstrerer ved huset hans mens han fraktes bort, etter å han angrepet politiet. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Bolsonaro tok avstand fra Jeffersons angrep på politiet hvor to politifolk ble såret, samtidig var presidenten kritisk til etterforskningen den voldelige politikeren.

– Lula leder

Ifølge meningsmålingene er det Brasils tidligere president, Lula da Silva, som vil vinne valget. Men målingene varierer, ifølge den siste målingen fra instituttet Datafolha i forrige uke har Lulas forsprang på 4 prosent. Den siste målingen til AtlasIntel, publisert på mandag, gir Lula et forsprang på 5,8 prosent, skriver Reuters.

– Vi skal vinne, slik at Brasil igjen blir et respektert land, sa han på et valgmøte i favela-området Compexo do Alemão i Rio.

Men Lula er bekymret for at Bolsonaro vil bestride resultatet hvis han ikke vinner.

– Jeg håper at om jeg vinner valget, så vil han i et øyeblikks tilregnelighet ringe meg for å akseptere valgresultatet, sa Lula til en pressekonferanse i São Paulo mandag.

Venstrekandidaten Lula da Silva møter sine velgere i Rio. Foto: PT - Arbeidernes Parti, Brasil

I Rios fattigkvartaler er Lula da Silva på hjemmebane. Da han var president fra 2003–2011 ble mer enn 30 millioner brasilianere brakt ut av fattigdommen. Det husker mange:

– Jeg betalte min universitetsutdannelse ved hjelp av de støtteordningene han innførte, sier Lidiane Barbosa til NRK.

– Så det er takket være hans regjering at jeg kunne realisere min store drøm, og i dag er jeg lærer.

Valgmålingene undervurderte Bolsonaros popularitet i første valgomgang. Derfor føler Lula-tilhengerne seg langt fra sikre på seier. Men de håper inderlig at det nå blir et maktskifte:

– Fire år til med en Bolsonaro-regjering vil bringe Brasil ned på nivå med autoritære regimer som vi har mange av rundt om i verden, sier Renato Sartre, som bor i Complexo do Alemão.

– Vi må vinne dette valget slik at vi kan ta Brasil tilbake, sier han til NRK.