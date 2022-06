Bolsonaro om britisk journalist savnet i Amazonas: – Et urådelig eventyr

Brasilianske myndigheter etterforsker forsvinningen av den britiske journalisten Dom Phillips og urfolkseksperten Bruno Pereira i Amazonas-skogen. Det skriver The Guardian.

De to mennene har vært savnet siden søndag morgen, da de var på vei til byen Atalaja do Norte med motorbåt.

På onsdag sa brasiliansk politi at de hadde arrestert en mann med tilknytning til saken.

Vedkommende skal ha vært i besittelse av narkotika, en hagle, og militær ammunisjon.

Urfolksekspert Bruno Pereira er en av Brasils fremste eksperter på urfolk og naturvern. Foto: - / AFP

Mottok drapstrusler

Før de forsvant skal Phillips (57) og Pereira (41) ha mottatt drapstrusler.

«Vi vet hvem dere er, og vi kommer til å finne dere og sette dere på plass,» skal det ha stått i et brevet, ifølge avisen O Globo.

Området er kjent for blant annet ulovlig gruvedrift og narkosmugling. Siden 2009 har mer enn 300 personer blitt drept som følge av konflikter om ressursbruk i Amazonas, skriver Human Rights Watch.

Phillips, som lenge har skrevet for The Guardian, jobber for tiden med en bok om vern av regnskogen. Pereira er ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai.

Guardian-journalist Dom Phillips og aktivisten Bruno Araújo Pereira var på vei til byen Atalaja do Norte i Amazonas før de ble meldt savnet.

Bolsonaro: – Alt kan skje

På tirsdag spekulerte Brasils president Jair Bolsonaro i hva som kan ha skjedd med det to mennene.

– To personer i en båt i et sånt område, midt i villmarken. Det er et urådelig eventyr. Alt kan skje. Kanskje de hadde en ulykke, kanskje de ble henrettet, sa Bolsonaro i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Brasils president Jair Bolsonaro uttaler seg om den savnede journalisten Dom Phillips. Du trenger javascript for å se video. Brasils president Jair Bolsonaro uttaler seg om den savnede journalisten Dom Phillips.

Bolsonaro har tidligere mottatt kraftig kritikk fra klima- og urfolksaktivister for sin avskogingspolitikk i Amazonas. Presidenten uttrykte likevel håp om at Phillips og Pereira blir funnet.

– Vi håper og ber til gud om at de skal bli funnet snart. Sikkerhetsstyrkene våre jobber på spreng i området, sa Bolsonaro.

– Ville vesten tendenser

Samfunnsgeograf Torkjell Leira har vært mye i Vest-Amazonas da han jobbet for Naturvernforbundet. Han er nå seniorrådgiver ved Klimahuset på Naturhistorisk Museum. Foto: Privat

Samfunnsgeograf og Brasil-ekspert Torkjell Leira har vært mye i de samme områdene som Phillips og Pereira.

– Som urfolksaktivist og kritisk journalist er det svært utfordrende å være i Vest-Amazonas. Flere titalls aktivister blir drept der hvert år, og det er lange distanser. Det er litt Ville vesten tendenser, forklarer eksperten.

Han mener det ser mørkt ut for de to savnede.

– Phillips og Pereira er svært offentlige figurer, de har blitt truet på livet og fulgt med båt. Nå har de vært savnet i snart en uke, og da tror jeg det er stor sannsynlighet for at de har blitt henrettet, sukker Leira.

Omstridt Bolsonaro

Leira mener Bolsonaros uttalelser om håp er krokodilletårer:

– Bolsonaro ser på urfolk og journalister som stein i skoen, og forsøker bare å minimere den politiske skaden. Når han sier at det arbeides på spreng, gjør han det mot bedre vitende. Ifølge aktivistgruppen Univaja skal det kun ha kommet seks politifolk til området, og Bolsonaro har lenge jobbet for å undergrave alt bevaringsarbeid som gjøres i Amazonas, påpeker Leira.

En demonstrant med en Jair Bolsonaro-maske holder en falsk motorsag under en demonstrasjon mot presidentens avskogingspolitikk i Rio de Janeiro, 5. september 2019. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Presidenten har tidligere kuttet betraktelig i Brasils naturvernbudsjett, og Greenpeace har kalt ham en «katastrofe for miljøet». Siden Bolsonaro kom til makten har både avskoging og drap på klima- og urfolksaktivister skutt i været.

Bolsonaro har tidligere avskrevet kritikken, og hevdet at Amazonas-regnskogen er «praktisk talt urørt». Han skylder på «løgnaktige og sensasjonalistiske» medier.

Dom Phillips' kone, Alessandra Sampaio, ber myndighetene om å intensivere søket etter Phillips og Pereira. Du trenger javascript for å se video. Dom Phillips' kone, Alessandra Sampaio, ber myndighetene om å intensivere søket etter Phillips og Pereira.

– Dere må finne mitt livs kjærlighet

Dom Phillips' kone, Alessandra Sampaio, la ut en video på sosiale medier på tirsdag.

– Jeg vil be myndighetene om å intensivere søksinnsatsen. Vi har fortsatt litt håp om å finne dem. Selv om jeg ikke får møte mitt livs kjærlighet igjen, må de bli funnet. Vær så snill, intensiver søket, sa en tårekvalt Sampaio.

Ifølge politiet i delstaten Amazonas skal fem personer så langt ha blitt avhørt i saken, hvorav den ene mistenkte.