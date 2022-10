Søndag kveld vart det klart at sitjande president Jair Bolsonaro tapte valet for rivalen sin, ekspresident og fagforeiningsleiar Lula da Silva.

Dommen frå veljarane viste ein hårfin siger: 50,9 prosent til Lula og 49,1 prosent til Bolsonaro. Dette gjorde at mange frykta at valresultatet skulle bli trekt i tvil.

No har det såkalla Progressive partiet i Brasil varsla at han kjem til å tale til folket i løpet av dagen, melder Reuters.

Fungerande sjef for det allierte partiet, Claudio Cajado, seier til byrået at det ikkje er sikkert at Bolsonaro vil offentleg vedgå at han har tapt.

Brasils høgste valdomstol, derimot, godkjente måndag valresultatet. Lula da Silva blir etter planen sett inn som president 1. januar.

Valvinnar Lula saman med kona si då valresultatet blei kjent. Foto: Andre Penner / AP

Måndag heldt Lula den første talen som påtroppande president frå valhovudkvarteret sitt.

Der sa han at han vil regjere for 215 millionar brasilianarar. Ikkje berre for dei som stemte på han.

– Det er ikkje to Brasil. Vi er eitt land, eitt folk, ein stor nasjon, sa Lula da Silva som no er klar for ein tredje presidentperiode.

Stille på Twitter

På Twitter, der president Bolsonaro til vanleg har låg terskel for å kommentere, har det ikkje kome noko som helst. Sist han tvitra var tidleg søndag morgon, då han la ut eit bilete av seg sjølv og eit bibelord.

Brasil-forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt, Christiana Maglia, seier til NRK at Bolsonaro sin reaksjon på valet lenge har vore «eit ope spørsmål».

President Bolsonaro røysta i hovudstaden Brasilia. Foto: Andre Coelho / AP

– Bolsonaro har allereie sagt fleire gongar at veljarsystemet er ureieleg og at noko anna resultant enn hans siger «ikkje vil vere mogleg», seier ho.

– Det har ofte verka som at han førebudde terrenget for å motset seg resultatet, men det har ikkje vore klart korleis han ville gjort.

– Tre moglege utfall i valet

På valmøte har Bolsonaro så seint som i år sagt at valet har tre moglege utfall:

Han vinn Han blir drepen Han blir arrestert

– Andre moglegheiter finst ikkje, sa han.

Men etter den siste TV-debatten fredag før valet, sa han i eit intervju at «den som får flest stemmer vinn. Utan tvil. Det er demokrati».

Nupi-forskar Maglia seier ho trur kommentarar av denne sorten, som har kome i det siste, er eit resultat av press.

– Bolsonaro har fleire gongar uttrykt frykt for å bli stilt for retten, og fengsel, når han trer av.

SORG: Gråtande Bolsonaro-tilhengjarar i Brasilia då Lula såg ut til å vinne. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

– Denne frykta, sjølvsagt kombinert med inntrykket av at han har få moglegheiter til å få støtte til å motset seg resultata, kan vere ein grunn til denne stilla. Framleis er det vanskeleg å vite dette sikkert.

Statsvitar Yuri Kasahara ved OsloMet seier til NRK at Bolsonaro no er i ein vanskeleg situasjon.

– Mange av støttespelarane hans har anerkjent valresultatet alt, så han er ganske så isolert.

– Eg trur ikkje han har så mange andre moglegheiter enn å berre anerkjenne valresultatet.

Her køyrer Bolsonaro og livvaktene hans frå bustaden til kontoret søndag formiddag. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Bolsonaro har framleis ikkje forsikra om at han vil godta oppteljinga, og har meir enn antyda at sterke krefter ønskjer at han skal mislykkast.

Han vil redde landet frå kommunismen som han påstår at Lula representerer.

Seier viktig hamn er blokkert av demonstrantar

Allereie har demonstrantar blokkert hovudvegar og tent på bildekk i 12 delstatar, melder Reuters.

Blant desse skal vere ein av hovudvegane som fører inn til Paranagua, som er ein av dei viktigaste hamnene i Brasil og elles i Latin-Amerika. Dette melder hamnestyresmaktene ifølge byrået.

Lastebilar med landbruksvarer står fast i køane som byggjer seg opp, men blant anna får sjukebilar og bussar passere.

Lastebilsjåførar protesterer mot valresultatet ved å brenne bildekk i Varzea Grande i delstaten Mato Grosso Foto: STRINGER / Reuters

Både militærpolitiet og det føderale politiet er kalla ut til områda.

Dei første vegsperringane vart sett opp rundt klokka 01 lokal tid kort tid etter at Lula vart erklært som vinnar.

No etter at valresultatet er offentleggjort, synest det klart at Bolsonaro heller ikkje har utbreidd støtte i det politiske establishmentet for påstanden om at valet er rigga.

I alle fall ikkje nok støtte til å kunne nekte å gå av, noko som ville bety statskupp.

Ifølgje New York Times er det ingen framståande parlamentarikarar frå ytre-høgre-sida som har teke til orde det siste døgnet for å fornekte valresultatet.