Bolivias president Evo Morales går av etter anklager om valgfusk. Valgobservatører sa søndag at de fant «uregelmessigheter» ved valget i oktober.

Morales kunngjorde sin avgang i en TV-sendt tale søndag kveld. Valgobservatørenes rapport kom tidligere søndag og som følge av deres konklusjon, utlyste Morales nyvalg.

Flere krevde imidlertid hans avgang, deriblant forsvarssjefen i landet, general Williams Kaliman.

– Etter å ha analysert den konfliktfylte situasjonen i landet, ber vi presidenten om å gå av for å sikre stabilitet i Bolivia, sa han søndag.

Også lederen for valgmyndigheten i Bolivia går av.

Bolivia har blitt kastet ut i et politisk kaos etter at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, for tre uker siden vant første runde av presidentvalget.

Anklagene om valgfusk oppsto da stemmetellingen uten forklaring ble satt på pause i et døgn. Valgresultatet ga Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to.