Bolivia: Soldater trekker seg tilbake fra regjeringspalasset

Pansrede kjøretøy har dundret gjennom dørene til regjeringspalasset i La Paz, viser TV-bilder fra Bolivia.

Militæret i landet anklages nå for kuppforsøk.

Bolivias president Luis Arce ber om at demokratiet respekteres.

– Det bolivianske folket må organisere seg og mobilisere mot statskuppet, til fordel for demokratiet, sier Arce.

Sent onsdag kveld norsk tid skriver nyhetsbyrået AP at soldater og pansrede kjøretøy er i ferd med å trekke seg tilbake fra regjeringspalasset i Bolivia.

Foto: AIZAR RALDES / AFP

Vil bytte ut regjeringen

Hærsjef Juan Jose Zuniga sa tidligere onsdag kveld at de vil bytte ut regjeringen.

– De tre sjefene for hæren har kommet for å uttrykke vår forferdelse. Det kommer helt sikkert et nytt statsråd, ting vil endre seg, men landet vårt kan ikke fortsette slik lenger, sier Zuniga til en lokal TV-stasjon, ifølge AFP.

Zuniga sier ifølge Reuters at han ønsker å slippe fri politiske fanger i Bolivia.

President Arce forlanger at Zuniga demobiliserer de væpnede styrkene.

Foto: AIZAR RALDES / AFP

På boliviansk TV kan man se Arce som konfronterer Zuniga i gangen på regjeringspalasset.

– Jeg er din kaptein, og jeg beordrer deg til å trekke tilbake dine soldater. Jeg vil ikke tillate denne ulydigheten, sa Arce til Zuniga.

Like før 23:30 norsk tid melder Reuters at president Arce har satt inn nye militære ledere i landet.

Flere land fordømmer

Mexicos og Brasil fordømmer på det sterkeste kuppforsøket, skriver Reuters. Det gjør også EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell og presidenten i Honduras.

Spanias statsminister Pedro Sanchéz ber om respekt for demokratiet i Bolivia.

– Spania fordømmer sterkt militærets handlinger i Bolivia. Vi uttrykker vår støtte og solidaritet med den bolivianske regjeringen og dens folk, sier Sanchez.

Soldater har tatt over torget Plaza Murillo i sentrum av hovedstaden La Paz. Det er på dette torget regjeringspalasset ligger.

Foto: Juan Karita / AP

General Zuniga uttalte seg til reportere på stedet før de kjørte inn i palasset:

– Slutt å ødelegge, slutt å utarme landet vårt, slutt med å ydmyke hæren vår, sa han, ikledd full uniform og flankert av soldater, ifølge Reuters.

Bolivias tidligere president Evo Morales, som har vært i konflikt med sittende Arce, fordømmer handlingene og anklager Zuniga for å ha planlagt statskupp.

– Vi vil ikke tillate at hæren utfordrer demokratiet og skremmer folk, sier Morales.