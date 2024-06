Bolivia: Militæret anklages for kuppforsøk

Pansrede kjøretøy har dundret gjennom dørene til regjeringspalasset i La Paz, viser TV-bilder fra Bolivia.

Militæret i landet anklages nå for kuppforsøk.

Maria Nela Prada, en minister ved presidentens kontor, sier det pågår et forsøk på statskupp etter at stridsvogner dukket opp på plassen foran regjeringspalasset i La Paz, skriver NTB.

Bolivias president Luis Arce ba tidligere onsdag om at demokratiet respekteres.

General Juan Jose Zuniga i landet sier de vil bytte ut regjeringen.

– De tre sjefene for hæren har kommet for å uttrykke vår forferdelse. Det kommer helt sikkert et nytt statsråd, ting vil endre seg, men landet vårt kan ikke fortsette slik lenger, sier Zuniga til en lokal TV-stasjon, ifølge AFP.

President Arce forlanger at Zuniga demobiliserer de væpnede styrkene.

Soldater har tatt over torget Plaza Murillo i sentrum av hovedstaden La Paz. Det er på dette torget regjeringspalasset ligger.

General Zuniga uttalte seg til reportere på stedet før de kjørte inn i palasset:

– Slutt å ødelegge, slutt å utarme landet vårt, slutt med å ydmyke hæren vår, sa han, ikledd full uniform og flankert av soldater, ifølge Reuters.

Mexicos president Lopez Obrador fordømmer på det sterkeste kuppforsøket, skriver Reuters. Det gjør også EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell.