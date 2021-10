Bolivia: Den katolske kirken vil forhindre at voldtatt 11-åring får abort

11-åringen ble gravid etter å ha blitt voldtatt av en eldre slektning.

Hun skulle ha fått en abort for flere dager siden, men det ble stoppet etter innblanding fra den katolske kirken.

Voldtatt over flere måneder

Jenta bodde hos den 61 år gamle faren til stefaren i byen Yapacaní, i provinsen Santa Cruz, mens moren og stefaren var i La Paz for å jobbe.

I løpet av fem måneder skal barnet ha blitt voldtatt gjentatte ganger av 61-åringen.

Jenta visste ikke at hun var gravid, men fortalte kusinen sin at hun følte «rare bevegelser i magen.» Kusinen varslet sin mor, som igjen varslet myndighetene.

Det forteller Ana Paola Garcia Villagomez, daglig leder i kvinnerettsorganisasjonen Casa de la Mujer til The Washington Post. Organisasjonen har vært involvert i saken.

Barnets stebestefar ble arrestert. Saken havnet hos barneombudsmannen i Santa Cruz. Der ble det ble klart at 11-åringen bare ønsket å bli kvitt det hun hadde i magen.

– Hun sa ikke ordet baby eller graviditet, for hun hadde ikke noen forståelse av hva det ville si å være gravid, sier Villagomez.

En kvinne demonstrerer for abortrettigheter i La Paz, Bolivia. Foto: Juan Karita / AP

Krav på abort

Abort er ulovlig i Bolivia, bortsett fra etter voldtekt, incest eller hvis kvinnens liv er i fare.

Som et mindreårig voldtektsoffer har jenta krav på abort.

Forrige uke ble hun fraktet til kvinnesykehuset Percy Boland i Santa Cruz for abort. Men etter å ha blitt kontaktet av den katolske kirken kom moren tilbake til sykehuset, skriver The Guardian.

Hun hadde med seg en kvinne som presenterte seg som advokat for en organisasjon tilknyttet den katolske kirken.

Moren sa jenta hadde ombestemt seg. 11-åringen ble hentet fra sykehuset og plassert i et hjem for unge mødre, som er drevet av den katolske organisasjonen.

Biskoper ber for de ufødte barnet

I en pressemelding på tirsdag rykket ledelsen i den katolske kirke i Bolivia ut med en oppfordring til landets myndigheter om å respektere og beskytte retten til liv – også for det ufødte barnet.

Den bolivianske biskopkonferansen argumenterer for at 11-åringen skal føde barnet, og at det deretter skal adopteres bort.

– Vi har en etisk og lovpålagt plikt til å beskytte babyens liv, begge liv må beskyttes, sa talsperson for kirkeledelsen Susana Inch, til lokalt media.

Abortdemonstasjoner

I La Paz gikk mange ut i gatene på onsdag for å demonstrere for retten til abort.

Med plakater med slagordet: Jentunger, ikke mødre, kjempet folk for at 11-åringen skal få en abort så fort som mulig.

Kvinner demonstrerer for abortrettigheter i La Paz, Bolivia. Foto: Juan Karita / AP

Kirken får sterk kritikk for å ha blandet seg inn i saken og å forhindre at barnet tar abort.

Nadia Cruz, Bolivias ombudsmann for menneskerettigheter sa i en pressekonferanse på tirsdag at de anmelder jentas mor, sykehuspersonalet, barneombudsmannen i Santa Cruz, den kirkelige organisasjonen og biskopene.

De anmeldes for brudd på plikter og trafikkering av et menneske for å tvinge gjennom en graviditet.

FNs kontor i Bolivia ba myndighetene om å gripe inn slik at jenta ikke blir tvunget til å gjennomføre graviditeten.

«Å tvinge en jente til å gjennomgå en graviditet er en form for tortur» skrev FN-kontoret i en uttalelse på onsdag.

Farlig graviditet og fødsel

Det er langt fra ufarlig for unge jenter å føde barn.

«Komplikasjoner under graviditet og fødsel er de fremste dødsårsakene globalt blant jenter i alderen 15-19», skriver Verdens helseorganisasjon.

Barn av tenåringsmødre har ifølge WHO større risiko for lav fødselsvekt, å bli født for tidlig og andre alvorlige sykdomstilstander.

Villagomez sier moren til 11-åringen har sluttet å svare når de ringer.

– Dette er et alvorlig brudd på rettighetene til et stakkars barn, som er 11 år og som blir tvunget til å være fødemaskin, sier kvinnerettighetsforkjemperen, sier Villagomez.