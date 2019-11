Bolivia rammet av komplisert maktvakuum

Evo Morales har søkt asyl i Mexico og fått søknaden innvilget, ifølge Mexicos utenriksminister.

Morales kunngjorde i en TV-sendt tale i går kveld at han går av som Bolivias president etter anklager om valgfusk. Det er uklart når et nytt valg holdes.

Også visepresident Álvaro García Linera, som ville ha vært den naturlige arvtakeren, gikk av.

Når også visepresidentembetet står tomt, skulle makten blitt overtatt av lederen av Senatet, men også hun gikk av samtidig som presidenten. Det samme gjorde lederen av underhuset, skriver Bloomberg.

Dermed var maktvakuumet et faktum, og det er høyst uklart hvem som nå styrer landet, og hvem som skal etterfølge Morales.

Opposisjonspolitiker Jeanine Áñez, som er visepresident i Senatet, har pekt på seg selv som midlertidig leder av landet frem til nyvalg blir avholdt, skriver BBC.

Problemet er imidlertid at Morales' parti har flertall i både Senatet og underhuset, så det er langt fra sikkert at Áñez vil få den nødvendige støtten for å fungere som interimspresident, påpeker BBC.

FEIRET: Jeanine Áñez viftet med det bolivianske flagget da hun ankom parlamentet i La Paz i Bolivia mandag. Nå vil hun bli interimspresident frem til nyvalget. Foto: LUISA GONZALEZ / LUISA GONZALEZ

– Motorsykkelgjenger angriper, og folk går med balltre

Etter presidentens avgang feiret hans motstandere i gatene med bolivianske flagg og fyrverkeri.

Men Morales' støttespillere reagerte med sinne. Ifølge BBC har det vært flere tilfeller av vold og plyndring, og opposisjonspolitikeres hjem skal ha blitt angrepet.

Beate Thoresen, seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, er i løpende kontakt med organisasjonens samarbeidspartnere i Bolivia og forteller om nærmest lovløse tilstander.

– I går natt hørte jeg på meldinger som tikket inn fra kvinnene i for eksempel Bartolina Sisa (den nasjonale bondekvinneorganisasjonen). De fortalte at «nå angriper de kontoret vårt. Vi er veldig redde, det er ingen som beskytter oss», forteller Thoresen.

I maktvakuumet som har oppstått, er situasjonen blitt enda mer utrygg, sier Thoresen.

– Det er veldig uoversiktlig å være til stede i Bolivia nå. I ukene etter valget har man også sett mer ekstreme grupper i opposisjonen som har angrepet folk som har støttet presidenten. Det har vært motorsykkelgjenger som har angrepet demonstrasjoner, folk som har gått rundt med balltre, og de har satt fyr på hus.

Splittelse, vandalisme og vold

Ifølge Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, er det splittelse og tendenser til oppløsning både i regjeringspartiet og i opposisjonen i Bolivia.

– Det er usikkert hvem som nå vil styre. Faren er at kaoset som er nå, skal føre til vandalisme, plyndring, vold mot Morales' støttespillere og vold mot opposisjonen, gjennomført av den avgåtte presidentens støttespillere, sier Marsteintredet.

– Nå må sikkerhetsmyndighetene ta kontroll og beskytte de bolivianske borgerne mot hevnaksjoner på begge sider.

FNs generalsekretær António Guterres har uttrykt stor bekymring for situasjonen og har bedt om at aktørene ikke bruker vold.

ANGREP: Både støttespillere og motstandere av Evo Morales utsettes for angrep etter eks-presidentens avgang. Her er det en av hans støttespillere som blir stoppet av andre sivile. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

– Morales hadde ikke noe valg

Morales var det første medlemmet av Bolivias urbefolkning som ble president. I løpet av sine 14 år ved makten har han greid å skape en stabil politisk situasjon og også økonomisk utvikling i ett av Latin-Amerikas fattigste land.

Han er fortsatt svært populær blant mange bolivianere, samtidig som bekymringen har økt for at han ville nekte å gå av ved et eventuelt tap.

Avgangen kom etter at Organisasjonen av amerikanske stater offentliggjorde sin gransking av presidentvalget 20. oktober, som viste at det var funnet sted valgfusk.

GIKK AV: Evo Morales kunngjorde sin avgang i en TV-sendt tale søndag kveld. Foto: REUTERS TV / REUTERS TV

Da Morales gikk av, hadde han akseptert demonstrantenes og opposisjonens krav om nyvalg.

I forkant av avgangen hadde både hæren og politiet i landet bedt Morales om å gå av.

Selv hevder Morales at han er utsatt for et kupp. Det sier Marsteintredet seg langt på vei enig i.

– Det ligner veldig på et kupp når politiet har gått fra Morales, og hærledelsen går ut i mediene og ber ham om å gå av. Da har han ikke mye valg. Hadde han insistert på å bli sittende, ville han nok ha blitt arrestert og avsatt direkte av hærledelsen, sier Marsteintredet.

Da Morales begrunnet avgangen sin i en tale til folket søndag kveld, var han i sin hjemprovins Chapare, ifølge boliviansk fjernsyn.

Nå ber Mexico om at Morales får fritt leide ut av landet.