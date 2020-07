Bølge av påtente skoler i svenske Lund

Natt til søndag 15. mars brant det i Hvilan Gymnasiium i sentrum av Lund.

Brannen ble oppdaget da det steg flammer og røyk fra taket. 40 brannmenn fra seks brannstasjoner ble satt inn i arbeidet.

Hvordan brannen startet er ikke klart. Politiet har oppdaget en knust rute og etterforsker brannen som påsatt.

13 branner på fire og en halv måned

Brannen i Hvilan Gymnasiium var den første skolebrannen i Lund i år, men langt fra den siste. Det viser en oversikt fra SVT.

Consensum Gymnasium brant i april, to skoler og to barnehager i mai, fire skoler i juni og to skoler og en barnehage i juni.

Til sammen har det vært 13 branner i skoler og barnehager.

Brannen i Hvilan gymnasium var den første av skolebrannene. Foto: Mikael Nilsson / SVT

Har satt ned egen gruppe

I tillegg til skolene har det vært en rekke andre branner i Lund. Politiet sier til SVT at det i år har vært 50 påsatte branner i byen.

Svensk politi har satt ned en egen etterforskningsgruppe som skal se på brannene. Operation «Gnisten» skal se om det er noen sammenheng mellom brannene.

Bare i ett av tilfellene er det en mistenkt.

– Vi ser på om det er noen sammenheng og om det finnes likheter eller forskjeller. Med det er vanskelig å si på nåværende tidspunkt, sa politietterforsker Ewa-Gun Westford til SVT etter den forrige skolebrannen, 17. juli.