Boeing innstiller produksjonen av MAX-flyene: Kan ramme amerikansk økonomi hardt

Flytypen 737 MAX, som produseres i Renton utenfor Seattle, er Boeings viktigste fly, og Boeing er USAs viktigste eksportør av industriprodukter.

Det blir solgt MAX-fly årlig for flere titalls milliarder dollar, og en stans i produksjonen kan sende sjokkbølger gjennom amerikansk økonomi fordi underleverandørene rammes hardt, skriver New York Times.

Problemene i Boeing har ført til at veksten i amerikansk økonomi har stoppet opp, ifølge amerikanske medier.

«Boeing er ikke noe vanlig selskap. Det er den største produksjonseksportøren i USA, og en veldig stor, privat arbeidsgiver», skriver Financial Times.

Boeings direktør Dennis Muilenburg har innrømmet at måten sikkerhetsproblemene har blitt håndtert på er uakseptabel. Foto: Jim Young / AP

Flere hundre MAX-fly som allerede var i full trafikk hos flyselskaper verden over, ble satt på bakken etter at et fly tilhørende Ethiopian Airlines styrtet tidligere i år. 157 mennesker, deriblant en nordmann, mistet livet i ulykken.

For to år siden styrtet samme type fly i Indonesia. Den gang mistet 189 mennesker livet, og den amerikanske flyprodusenten har slitt kraftig med tilliten i etterkant av de to ulykkene.

Slik endret ny motor flyet Du trenger javascript for å se video.

400 fly på lager

Boeings direktør Dennis Muilenburg har innrømmet at selskapet gjorde feil i opptakten til de to flystyrtene. Han har også sagt at måten sikkerhetsproblemene i cockpiten ble håndtert på var uakseptabel.

Boeing har fortsatt produksjonen av 737 MAX og har om lag 400 fly på lager, opplyser selskapet.

Boeing vil forsøke å unngå permitteringer, og de vil også til en viss grad fortsette å ta imot noen leveranser fra underleverandører slik at selskapet kan gjenoppta produksjonen raskt.

Følte seg presset

Over ni måneder etter at flyet ble satt på bakken, vil de amerikanske reguleringsmyndighetene FAA ennå ikke godkjenne oppgraderingene som Boeing har foretatt.

Lederen i FAA, Steve Dickson, skal være frustrert over det han opplever som press fra flyprodusenten Boeing. Foto: Jon Gambrell / AP

Forsinkelsene skyldes både tekniske og formelle forhold, og trolig kan det gå flere måneder før flytillatelse igjen blir gitt. NRK skrev i går at de amerikanske reguleringsmyndighetene FAA har reagert kraftig, fordi de opplever at Boeing har lagt press på dem for å utstede ny flytillatelse.

The Guardian skriver at FAA har orientert politikere i Kongressen om frustrasjonen.

«Ikke realistisk»

Avisen viser til en e-post fra FAA der det kommer til uttrykk at FAAs leder Steve Dickson er «bekymret for at Boeings formidling om at flyet snart er i trafikk, ikke er realistisk».

I oktober sa Boeing at 737 MAX-flyene trolig vil være på vingene i desember. I november annonserte selskapet det som av mange ble oppfattet som et løfte om at flyet vil være på vingene i januar 2020.

Lederen i FAA, Steve Dickson, mener på sin side at det er «et dusin» milepæler som må forseres for 737 MAX-flyene igjen kan frakte passasjerer, ifølge Reuters. Han anslår at en godkjenning tidligst kan være klar i februar eller mars 2020.