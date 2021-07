Serien er en spinn-off av den kjente serien «Breaking Bad».

Odenkirk ble sendt i ambulanse til sykehuset hvor han nå får helsehjelp. Produksjonskilder forteller til TMZ at 58-åringen og rollebesetningen filmet i New Mexico tirsdag da han falt om under settet.

Ukjent tilstand

Tilstanden til skuespilleren er ennå ukjent.

– Vi får beskjed om at Odenkirk datt sammen og ble umiddelbart omringet av produksjonen som ringte ambulanse. Vi får vite at det er uklart om han var bevisst da han ble transportert, men en kilde nær forteller at Odenkirk forteller fortsatt er på sykehuset under behandling av leger, skriver TMZ.

«Better Call Saul» holder på med å spille inn sin sjette og siste sesong.

Det er uvisst om hvor langt Odenkirks medisinske situasjon vil forsinke produksjonen. Sony Pictures Television, som produserer serien, hadde ingen kommentarer overfor Deadline Hollywood.

40 Emmy-nominasjoner

Odenkirk ble et kjent navn da han spilte den korrupte advokaten Saul Goodman i serien «Breaking Bad».

AMC Networks administrerende direktør Ed Carroll sa tidlig i år at den populære serien «Better Call Saul» sannsynligvis vil komme tilbake i første kvartal 2022 etter Covid-relaterte forsinkelser.

Serieskaper Vince Gilligan forlenget nettopp sin avtale med Sony Pictures Television denne måneden. Better Call Saul har hittil mottatt 40 Primetime Emmy-nominasjoner, og har vunnet to priser.

Serien er ikke kvalifisert for Emmy i år, men forventes å komme tilbake for fullt neste år for den endelige delen, skriver Deadline Hollywood.